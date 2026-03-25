Koniec Pána Profesora: Markíza už má náhradu, Maštalíra na obrazovkách vystrieda Koleník

Seriál Pán Profesor sa blíži ku koncu. Čoskoro sa uzavrie šiesta séria a spolu s ňou celý seriál. Po 30. marci však diváci dlho bez náhrady neostanú a hoci nemôžu čakať žiadny oddychový seriál ako bol tento, určite sa potešia novinke už len pre obsadenie.
Zatiaľ čo počas posledného vysielania zatienil Tomáš Maštalír Jána Koleníka v Let’s Dance, keďže ľudia vo veľkom tvrdili, že jeho výkon bol lepší, hoci neodtancoval ani celý tanec a prosili ho, aby sa do šou nabudúce zapojil ako súťažiaci, teraz hercov čaká na obrazovkách výmena.
Z VOYO na televízne obrazovky
Úspešný Voyo Originál Extraktori, ktorý si získal divákov aj odbornú kritiku doma i v zahraničí, sa dočká svojej televíznej premiéry. Strhujúci šesťdielny špionážny triler uvedie TV Markíza od 13. apríla, vždy v pondelok o 20:30 hod.
Seriál inšpirovaný skutočnými udalosťami sleduje činnosť špeciálnej jednotky, ktorá pomáha občanom dostať sa z nebezpečných situácií v zahraničí. V hlavných úlohách sa predstavia Pavla Gajdošíková, Jan Révai, Jakub Štáfek, Jitka Schneiderová a slovenskí diváci sa môžu tešiť aj na obľúbeného Jána Koleníka, ktorý momentálne žiari v seriálovom hite Dunaj, k vašim službám aj na parkete tanečnej šou Let’s Dance. Diváci sa môžu tešiť na úchvatné lokácie pri hraniciach Turecka s Iránom.
Dej seriálu sa sústreďuje na novovzniknutú tajnú jednotku vedenú nekompromisnou plukovníčkou Leonou Váchovou (Pavla Gajdošíková), ktorá so svojím tímom operatívcov zasahuje v situáciách, kde oficiálne postupy zlyhávajú. Skúsení agenti Petr (Jan Révai) a Ted (Jakub Štáfek) sa vydávajú na nebezpečné misie do zahraničia, často na hranici zákona, v prostredí organizovaného zločinu a politických tlakov. Každý prípad prináša nielen akciu a napätie, ale aj morálne dilemy a osobné obete, ktoré si ich práca vyžaduje.
V seriáli sa predstaví aj Ján Koleník ako štátny zástupca Viktor Suk – zásadový a nekompromisný muž zákona, ktorý do prípadov vnáša racionálny pohľad a právnu zodpovednosť. Na rozdiel od operatívcov v teréne stojí skôr v pozadí, no jeho rozhodnutia majú zásadný vplyv na priebeh vyšetrovania aj osudy jednotlivých misií. Jeho postava sa objavuje naprieč celým dejom a vstupuje najmä v kľúčových momentoch, keď ide o viac než len samotnú akciu.
