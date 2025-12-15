Koniec obchádzok a čakania: Frekventovaný horský priechod na Záhorí je po modernizácii opäť otvorený

Cesta cez Bielu horu je po modernizácii opäť otvorená.

Slovenská správa ciest dnes po významnej modernizácii otvára pre všetku dopravu bez obmedzení cestu I/51 cez horský priechod Biela Hora medzi Jablonicou v okrese Senica a Trstínom v okrese Trnava. Práce na projekte, ktorý bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na tomto úseku, sa začali v októbri 2023.

Opravu cesty v náročnom teréne si vyžiadalo nevyhovujúce šírkové usporiadanie cesty I. triedy a aj viacero zosuvov. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie bolo nevyhnutné počas prác z úseku úplne vylúčiť nákladnú dopravu. Ostatnú dopravu cez Bielu horu riadila svetelná signalizácia.

Rozsah stavebných úprav na úseku

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová, práce boli vykonávané na úseku dlhom 2,5 kilometra. Okrem rozšírenia cesty bolo vybudovaných 14 oporných a 7 zárubných múrov v celkovej dĺžke 2 366 metrov.

Vymenené bolo podložie aj asfaltové vrstvy vozovky a bolo vyznačené nové vodorovné dopravné značenie. V celom úseku je nainštalovaný nový odvodňovací systém na odvedenie zrážkových vôd z krytu vozovky. Práce za 14,4 milióna eur vykonávala spoločnosť Skanska SK.

