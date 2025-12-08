Kolóny až do večera. Polícia upozorňuje na problém na diaľnici, ak môžete, úseku sa radšej vyhnite

Kolóny na diaľnici D2 smerom do Českej republiky by aj v súvislosti s rannou dopravnou nehodou mali pretrvávať do večera. Prejazdný je aktuálne jeden jazdný pruh. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Až do 20.00 h
„Kolóny na diaľnici D2 smer Česká republika vzniknuté v dôsledku opravy havarijného stavu vozovky sú odhadované do večerných hodín s predpokladanou dobou 20.00 h,“ približuje polícia.
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Pri nehode sa zranil 27-ročný vodič. Prevezený bol do jednej z bratislavských nemocníc. Polícia opätovne vyzvala vodičov, aby v tomto zimnom období jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste a venovali sa naplno vedeniu vozidla.
