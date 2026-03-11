Kolóna na kilometre: Nehoda komplikuje dopravu smerom do Bratislavy. Blokované sú dva pruhy

Foto: Polícia SR- Bratislavský kraj

Lucia Mužlová
TASR
Nehoda uzavrela pruhy.

Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy došlo v stredu k dopravnej nehode. Neprejazdný je aktuálne pravý a stredný jazdný pruh. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne štyri kilometre,“ konštatuje polícia.

Polícia v súčasnosti dokumentuje okolnosti nehody, zároveň v danom úseku riadi premávku, ktorá je vedená len v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov pri prejazde úsekom vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, prípadne využili alternatívne trasy.

Polícia taktiež vodičom pripomína, aby pri jazde po diaľnici venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavali bezpečný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky.

