ŠTS sa na Súdny dvor EÚ neobráti: Komunikácia z Threemy zostáva v kauze vraždy Jána Kuciaka dôkazom

Foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Súd už skôr rozhodol, že komunikáciu z aplikácie Threema pripustí ako dôkaz.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa neobráti na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou súvisiacou s prípustnosťou dôkazov extrahovaných zo zaistených mobilných telefónov.

Predseda senátu Miroslav Mazúch o tom informoval na stredajšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Návrh na položenie prejudiciálnej otázky predniesol obhajca obžalovaného Mariána Kočnera Marek Para. Súd už skôr rozhodol, že komunikáciu z aplikácie Threema pripustí ako dôkaz.

Správu budeme aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Proces v kauze Jána Kuciaka pokračuje: Súd číta výpovede poškodených, zaznelo aj meno Petra Šufliarskeho

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac