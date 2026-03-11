ŠTS sa na Súdny dvor EÚ neobráti: Komunikácia z Threemy zostáva v kauze vraždy Jána Kuciaka dôkazom

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa neobráti na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou súvisiacou s prípustnosťou dôkazov extrahovaných zo zaistených mobilných telefónov.
Predseda senátu Miroslav Mazúch o tom informoval na stredajšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Návrh na položenie prejudiciálnej otázky predniesol obhajca obžalovaného Mariána Kočnera Marek Para. Súd už skôr rozhodol, že komunikáciu z aplikácie Threema pripustí ako dôkaz.
Správu budeme aktualizovať.
