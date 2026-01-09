Kočner môže dúfať: Ústavný súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ. Verdikt môže všetko zmeniť, v hre je aj osud Pavla Ruska

Foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
SITA
Ústavný súd poslal citlivú otázku na Súdny dvor EÚ.

Ústavný súd SR sa koncom roka 2025 nečakane obrátil na Súdny dvor Európskej únie s tzv. prejudiciálnou otázkou týkajúcou sa aplikácie zásady lex mitior (latinsky „miernejší zákon“), ktorá hovorí o použití priaznivejšieho právneho predpisu.

Informoval o tom denník Sme s tým, že odpoveď môže ovplyvniť aj prípad Mariána Kočnera, ktorý si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Aj keď sa prejudiciálna otázka týka iného prípadu, podľa denníka ide v tomto prípade o princípy, ktorých sa domáha aj Kočner.

Predchádzajúce rozhodnutie sa týkalo správneho práva

Súdny dvor EÚ podľa Sme o danej problematike už raz rozhodol, verdikt sa však týkal prípadu z oblasti správneho, nie trestného práva. Najvyšší súd SR následne dospel k záveru, že rozsudok súdneho dvora vo veci Baji Trans, s. r. o., týkajúci sa pokuty pre vodiča kamióna, je v trestnom konaní neaplikovateľný.

Foto: TASR – Ondrej Hercegh

„Krátko pred Vianocami však ústavný súd informoval, že sa na Luxemburg s obdobnou otázkou o zmiernených trestoch predsa len obráti znova. Tentoraz sa už konkrétne pýta na trestné prípady,“ uviedol denník Sme. V prípade obdobného rozhodnutia by podľa denníka bol najvyšší súd prakticky prinútený vyhovieť dovolaniu Kočnera v zmenkovej kauze.

Hrozí zrušenie trestu a nový proces

„Znamenalo by to zrušenie 19-ročného právoplatného trestu, ktorý dostal rovnako ako jeho komplic Pavol Rusko, za falšovanie zmeniek televízie Markíza, a nové kolo súdneho procesu,“ napísal denník Sme a tiež pripomína, že po spornej koaličnej novele trestných kódexov by dvojici po novom nehrozilo 12 až 20 rokov väzenia ako pôvodne, ale len päť až 12 rokov.

Kočner je za mrežami už od júna 2018 a dnes 62-ročný odsúdený by teda prakticky okamžite mohol žiadať o podmienečné prepustenie,“ dodalo Sme.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, teraz je ten moment: Benzín aj nafta si držia priaznivé ceny, podobné už možno…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac