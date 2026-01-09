Vodiči, teraz je ten moment: Benzín aj nafta si držia priaznivé ceny, podobné už možno dlho neuvidíte

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Pokoj na pumpách nemusí trvať večne.

Ceny klasickej nafty a benzínu sa v úvode tohto roka po niekoľkých týždňoch zlacňovania stabilizovali. Ich nárasty boli len minimálne a výrazne pod dlhodobým priemerom. Medziročne kupovali motoristi v prvom týždni 2026 pohonné látky o 7 % lacnejšie, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Základné druhy palív v priemere zdraželi o 0,1 centa za liter a prémiové palivá do 0,5 centa za liter. Boli to nepodstatné zmeny, dlhodobý priemer medzitýždňových nárastov či poklesov sa pohybuje na úrovni 1,5 centa za liter,“ priblížili štatistici.

Aktuálne ceny benzínu a nafty

Za liter benzínu 95 platili motoristi v úvode roka v priemere 1,450 eura, bežná nafta stála 1,401 eura. Prémiové benzíny sa predávali za 1,652 eura/liter a prémiová nafta za 1,599 eura/liter. Ceny všetkých sledovaných plynov podľa ŠÚ oproti predchádzajúcemu týždňu klesli.

Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,494 eura a medzitýždňovo zlacnela o takmer 10 centov za kilogram. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,739 eura za kilogram, teda o 0,9 centa menej ako na konci roka 2025. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,678 eura, jeho cena klesla o desatinu centu za liter.

Ceny elektriny pre elektromobily sa nemenili

„Rovnakú cenu ako v predchádzajúcich týždňoch platili spotrebitelia za bioLNG (1,783 eura/kg) aj za vodík (21,60 eura/kg),“ vyčíslili štatistici. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 6,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,7 %, LNG o 12,9 % a ekologický plyn bioLNG o 23,8 %.

Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa v prvom týždni roka podľa ŠÚ predávala za nezmenené ceny. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) za 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura/kWh.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico vraj oklamal celý národ: Výhrada vo svedomí do parlamentu zatiaľ nepôjde, KDH nemá podporu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac