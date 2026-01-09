Vodiči, teraz je ten moment: Benzín aj nafta si držia priaznivé ceny, podobné už možno dlho neuvidíte

Ceny klasickej nafty a benzínu sa v úvode tohto roka po niekoľkých týždňoch zlacňovania stabilizovali. Ich nárasty boli len minimálne a výrazne pod dlhodobým priemerom. Medziročne kupovali motoristi v prvom týždni 2026 pohonné látky o 7 % lacnejšie, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Základné druhy palív v priemere zdraželi o 0,1 centa za liter a prémiové palivá do 0,5 centa za liter. Boli to nepodstatné zmeny, dlhodobý priemer medzitýždňových nárastov či poklesov sa pohybuje na úrovni 1,5 centa za liter,“ priblížili štatistici.
Aktuálne ceny benzínu a nafty
Za liter benzínu 95 platili motoristi v úvode roka v priemere 1,450 eura, bežná nafta stála 1,401 eura. Prémiové benzíny sa predávali za 1,652 eura/liter a prémiová nafta za 1,599 eura/liter. Ceny všetkých sledovaných plynov podľa ŠÚ oproti predchádzajúcemu týždňu klesli.
Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,494 eura a medzitýždňovo zlacnela o takmer 10 centov za kilogram. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,739 eura za kilogram, teda o 0,9 centa menej ako na konci roka 2025. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,678 eura, jeho cena klesla o desatinu centu za liter.
Ceny elektriny pre elektromobily sa nemenili
„Rovnakú cenu ako v predchádzajúcich týždňoch platili spotrebitelia za bioLNG (1,783 eura/kg) aj za vodík (21,60 eura/kg),“ vyčíslili štatistici. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 6,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,7 %, LNG o 12,9 % a ekologický plyn bioLNG o 23,8 %.
Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa v prvom týždni roka podľa ŠÚ predávala za nezmenené ceny. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC – do 22 kW) za 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura/kWh.
Nahlásiť chybu v článku