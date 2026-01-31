Kliknete a je po peniazoch: Podvodníci zmenili taktiku, ich nový trik je mimoriadne nebezpečný

Foto: TASR (Dano Veselský)

Nina Malovcová
Podvodníci vytvárajú falošné stránky, ktoré takmer nerozoznáte od pravých.

Podvodníci na Slovensku výrazne zmenili taktiku a podľa polície ide o jednu z najnebezpečnejších foriem internetového podvodu za posledné obdobie. Útočníci už nevyvolávajú strach ani časový nátlak. Naopak, snažia sa pôsobiť pozitívne a ľudí lákajú na peniaze, ktoré im majú údajne prísť na účet.

Na nový trend upozornila na sociálnej sieti polícia Slovenskej republiky, ktorej občania poslali konkrétny príklad podvodného e-mailu. Práve jeho nenápadnosť a dôveryhodný tón robia z tohto podvodu mimoriadne rizikovú pascu.

Sľub peňazí funguje lepšie než hrozby

Kým v minulosti podvodníci tlačili na obete vyhrážkami o zablokovaní účtu či strate peňazí, dnes stavajú na úplne opačnom princípe. Správa pôsobí príjemne, pokojne a často obsahuje informáciu o tom, že poisťovňa alebo iná inštitúcia má príjemcovi poslať peniaze. Vidina zisku je silným lákadlom. Mnohí ľudia v takej chvíli stratia ostražitosť a kliknú na priložený odkaz bez toho, aby si overili jeho pravosť. Práve na tento moment podvodníci cielia.

Po kliknutí na odkaz sa obeť dostane na podvodnú webovú stránku, ktorá je takmer na nerozoznanie od originálu. Grafika, farby aj rozloženie pripomínajú skutočné stránky bánk, poisťovní či iných známych spoločností. Len čo človek zadá údaje zo svojej platobnej karty alebo prihlasovacie informácie, podvodník získava plnú kontrolu nad účtom. V tom momente môže s peniazmi nakladať podľa vlastnej vôle a škody vznikajú veľmi rýchlo.

Na čo si musíte dávať pozor

Polícia upozorňuje, že základom ochrany je zdravá nedôvera. Dnes vám zadarmo nikto neposiela peniaze len na základe e-mailu. Vždy je potrebné skontrolovať adresu odosielateľa, pretože neznáma alebo podozrivá e-mailová adresa, ktorá nesúvisí s názvom spoločnosti uvedenej v správe, je jasným signálom podvodu.

Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti, informáciu si overte priamo v danej inštitúcii. Najistejšie je zavolať na oficiálnu bezplatnú linku banky alebo poisťovne a zistiť, či vám skutočne niečo posielali. Seriózne spoločnosti zároveň nikdy nežiadajú citlivé údaje prostredníctvom e-mailových odkazov.

Ilustračná foto: Pexels

V prípade, že ste sa stali obeťou podvodu, je kľúčové konať okamžite. Ako prvé kontaktujte svoju banku a požiadajte o zablokovanie účtu alebo platobnej karty. Až následne je potrebné obrátiť sa na políciu a podať oznámenie na najbližšom policajnom oddelení. Polícia zdôrazňuje, že rýchla reakcia môže výrazne zvýšiť šancu na záchranu peňazí. Práve pri tomto type podvodu totiž často rozhodujú minúty, nie dni.

