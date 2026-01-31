Fico povedal, o čom sa bavil s Macronom: Celé je to inak, žiadna otočka sa nekoná. Kritizoval Európsku komisiu

Foto: X/ Emmanuel Macron

Lucia Mužlová
TASR
Nevynášam informácie z dôverných rozhovorov,“ uviedol Fico.

Premiér SR Robert Fico odmieta interpretáciu správy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o ich spoločnom stretnutí zo strany niektorých médií. Rozhovor, ktorý lídri viedli v Paríži vo štvrtok (29. januára), sa podľa Fica týkal „strategického prebudenia EÚ“ a mal mimoriadne významný obsah. Zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Európska komisia by mala prejsť personálnou rekonštrukciou. Uviedol to v sobotňajšom videu na sieti Facebook, informuje TASR.

Macron po stretnutí s Ficom v Elyzejskom paláci napísal na sieti X príspevok, ktorý sa začínal slovami „strategické prebudenie“. Zmyslom spoločnej schôdzky podľa jeho slov bolo viac jednoty a solidarity na zabezpečenie európskej nezávislosti.

„Denník N, SME či Aktuality sa išli pretrhnúť v informovaní, že som vraj urobil nejakú otočku, že Slovensko sa strategicky prebudilo. Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Nevynášam informácie z dôverných rozhovorov,“ uviedol Fico podľa prepisu, ktorý poskytol Úrad vlády SR.

„Nikdy nebudem robiť žiadne otočky, na každom stretnutí, bez ohľadu na to, či to je čínsky prezident Si Ťin Pin, ruský prezident Vladimír Putin, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron či ktokoľvek iný, na prvom mieste je Slovensko a jeho záujmy,“ doplnil s tým, že vláda SR bude komunikovať so všetkými, ktorí majú záujem, vrátane Kuby.

Kritizoval Európsku komisiu

Premiér vo videu vyzdvihol predovšetkým obsahu rozhovoru s Macronom o Európskej únii. Na stretnutí osobitne podľa svojich slov adresoval ostrú kritiku Európskej komisii a jej plánu zakázať dovoz plynu z Ruska do Európy najneskôr od konca roka 2027. Zákaz členské štáty EÚ tento týždeň definitívne schválili napriek nesúhlasu Maďarska a Slovenska, ktoré avizovali podať žalobu na Súdny dvor EÚ pre spôsob hlasovania.

Fico povedal, že na stretnutí s Macronom zdôraznil význam viesť dialóg so všetkými a tiež svoje presvedčenie, že Európska komisia potrebuje personálnu rekonštrukciu.

„Ako mám, preboha, rešpektovať komisára EK pre energetiku (Dana Jorgensena), ktorý pred dvoma dňami vyhlásil, že sa obáva závislosti EÚ od dovozu skvapalneného plynu z USA. Toho komisára, do kompetencie ktorého patrí schválený návrh EK zastaviť dovoz plynu z Ruska,“ vyhlásil premiér. Rovnako kritizoval šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú, s ktorou sa podľa neho nerozpráva nikto z „rozhodujúcich hráčov“. Najprospešnejšia by podľa neho bola výmena na poste predsedu EK, ktorý v súčasnosti zastáva Ursula von der Leyenová.

Predseda vlády zároveň avizoval, že vo februári ho čakajú už dohodnuté a oznámené návštevy. Osobitne sa však pripravuje na neformálny summit Európskej rady naplánovaný na 12. februára. Hovoriť sa tam podľa neho bude o konkurencieschopnosti EÚ, najmä o vysokých cenách energií. Krátko na to sa zúčastní na riadnom dvojdňovom zasadnutí lídrov krajín EÚ v Bruseli. „Dúfam, že konečne prejdeme od prázdneho mlátenia slamy ku skutkom, inak sa z Európy stane len kultúrny skanzen pre turistov z Číny,“ poznamenal.

Cesty do Bruselu by chcel premiér SR navyše využiť na to, aby navštívil neďaleké mesto, kde majú automatizovanú mestskú hromadnú dopravu. „Po slovensky povedané autobusy bez vodičov. Autonómne vozidlá vyvolávajú u mňa aj obavy, aj rešpekt, avšak aj na Slovensku budeme musieť o nich uvažovať, podobne ako aj o vyššej miere digitalizácie a robotizácie, to je jedna z ciest, ako riešiť akútny nedostatok pracovnej sily a dôsledky starnutia,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lajčák je pripravený ponúknuť Ficovi svoju funkciu, Epsteinove zločiny odsúdil. Autenticitu správ potvrdiť nevie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac