Keď zbadali účet 135 eur, vyrazilo im to dych: Nevšimli si na jedálnom lístku neznámu skratku, museli zaplatiť viac

Už sa vám stalo, že ste v reštaurácii zaplatil za jedlo viac, než ste si mysleli, že budete platiť? Ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav a ak sa vyberiete do zahraničia, účet vám môže navýšiť napríklad prepitné, ktoré sa vypočíta na základe percent z vášho účtu, alebo doplatok za niečo, čo ste si mysleli, že je pozornosť zadarmo. Základným pravidlom je pozorne čítať jedálny lístok. Môže vám to pomôcť predísť nepríjemnému prekvapeniu pri platení.

Ako výstraha vám môže slúžiť prípad týchto zákazníčok, ktoré odignorovali jednu skratku v menu a ich peňaženky to poriadne pocítili. Keď uvideli účet, neskrývali svoje zdesenie.

Neverili vlastným očiam

Istá Aribella Menold sa na TikToku podelila o nepríjemnú skúsenosť, ktorá sa jej s kamarátkami prihodila po vychutnaní si jedla v reštaurácii v Severnej Karolíne. Jej video sa stalo virálnym a videlo ho cez 2,3 milióna ľudí.

Zachytáva zdesené reakcie trojice, ktorá keď vidí, koľko musí zaplatiť, neskrýva nepríjemné prekvapenie. Aribella vysvetlila, že za to môže skratka, ktorú si v jedálnom lístku nevšimli a cenu ich jedla nečakane navýšila. „Nevieš, čo znamená skratka „mkt“ v steakovom menu, a teraz za to musíš zaplatiť,“ vysvetlila situáciu, v akej sa ocitli.

Za Sprite, dva steaky, detskú porciu grilovaného syra a Caesar šalát museli zacvakať 159,14 dolára (135,94 eura). Za každý steak im bolo účtovaných 52 dolárov (44,42 eura), čo je viac, než očakávali.

Akú chybu urobili?

Chyba nastala na ich strane, pretože keď videli v menu „mkt“, jednoducho tomu nevenovali pozornosť. A mali by ste vedieť, že táto skratka môže váš účet poriadne navýšiť. Označuje totiž trhovú cenu mäsa, rýb, morských plodov a tak ďalej, ktorá sa môže meniť v závislosti od dostupnosti a aktuálnych cien na trhu. Na Slovensku sa s ňou pravdepodobne nestretnete, no ak by ste vycestovali do USA alebo Spojeného kráľovstva, buďte na pozore.

Ľudia upozornili na iný šokujúci detail

Kým trojica kamarátok zostala poriadne prekvapená sumou, ktorú museli uhradiť, ľudia v komentároch sa ohradili, že to nie je vôbec zlá cena, navyše ak išlo o nejakú lepšiu reštauráciu. Namiesto ceny steaku mnohých viac šokoval grilovaný syr za 10 dolárov (8,54 eura) alebo Caesar šalát za 28 dolárov (23,91 eura).

Niekto iný im vysvetlil, že sa treba riadiť pravidlom, že ak si u obsluhy musia zisťovať pri nejakom jedle jeho trhovú cenu, majú vedieť, že si ho s normálnym rozpočtom nemôžu dovoliť. Tak nech si radšej zvolia niečo iné. Ďalších pobavilo, že traja ľudia si objednali len jeden Sprite.