Keď hlas ľudu zvíťazí: Po obrovských protestoch padla vláda, nový člen EÚ má problémy s korupciou

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Bulharská vláda padla pod náporom protestov.

Bulharský premiér Rosen Žeľazkov vo štvrtok oznámil demisiu svojho kabinetu v reakcii na rozsiahle protivládne protesty. Premiér a jeho ministri boli vo funkciách menej než rok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a spravodajských portálov Euronews a Sofia Globe.

Vláda dnes odstupuje. Ľudia všetkých vekových skupín, etnických pozadí a náboženstiev sa vyslovili za demisiu,“ povedal Žeľazkov novinárom po stretnutí lídrov vládnych strán krátko predtým, ako mal jeho kabinet čeliť svojmu už šiestemu parlamentnému hlasovaniu o nedôvere. Vláda končí len 20 dní predtým, ako sa Bulharsko 1. januára stane novým členom eurozóny.

Desaťtisíce ľudí v uliciach

V uplynulých týždňoch protestovali v bulharských uliciach desaťtisíce ľudí proti návrhu budúcoročného rozpočtu a rozšírenej korupcii. Poslanci mali hlasovať o nedôvere Žeľazkovmu kabinetu o 13.30 h miestneho času (12.30 h SEČ), vzhľadom na neúčasť poslancov vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vrátane jej predsedu Bojka Borisova a ďalších dvoch opozičných strán však bola zvolaná prestávka.

Zakrátko nato Žeľazkov oznámil, že jeho vláda končí. Kabinet za menej ako rok prežil päť hlasovaní o nedôvere zvolaných pre opozičné výčitky týkajúce sa zahraničnej politiky, korupcie, neschopnosti vládnej fiškálnej politiky či zlyhania v environmentálnej politike.

Žeľazkovovu vládu vyzval ešte minulý týždeň na demisiu aj bulharský prezident Rumen Radev. Vyslovil sa vtedy za predčasné voľby, ktoré považuje za jedinú cestu vpred po celoštátnych demonštráciách.

Bulharsko, najchudobnejší člen Európskej únie a jeden z jej najviac skorumpovaných štátov, potrebuje politickú stabilitu, aby urýchlilo čerpanie finančných prostriedkov EÚ pre svoju infraštruktúru, napísal Reuters.

