Kauza Mýtnik: Obhajoba podnikateľa Brhela navrhuje oslobodenie spod obžaloby alebo jej odmietnutie

Podnikateľ Josef Brhel, Foto: TASR (Ján Krošlák)

Tomáš Mako
TASR
Obhajoba navrhuje oslobodenie alebo vrátenie veci do prípravného konania.

Záverečnými rečami obhajcov podnikateľa Jozefa Brhela pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, tri roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorý sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Navrhujú oslobodenie svojho klienta spod obžaloby alebo odmietnutie obžaloby z dôvodu vrátenia veci do prípravného konania aplikáciou práva EÚ.

Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia okrem Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Všetci vinu odmietajú.

Porušenie jeho práv a iné nedostatky prípravného konania

Obhajcovia Ľudovít Štanglovič a Michal Mandzák, ktorí sa v záverečnej reči striedali, poukázali na okolnosti prípravného konania, podľa nich poznačenom závažným porušením práv obžalovaného Jozefa Brhela. „Nášmu klientovi bolo uprené základné právo na preštudovanie spisu po ukončení vyšetrovania. Je to taký procesný nedostatok, ktorý zakladá to, aby súd vrátil obžalobu do prípravného konania,“ zdôraznil Mandzák.

„Obžaloba je nedôvodná. Súd mal dávno pristúpiť k zastaveniu trestného stíhania. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že škoda štátu nevznikla. Nedošlo k naplneniu trestnoprávnej zodpovednosti,“ konštatoval Mandzák s tým, že dodávané informačné systémy neboli predražené a Jozef Brhel. ako aj ďalšie osoby boli vo väzbe nezákonne.

Ako obhajoba pred senátom reagovala, ani v tomto štádiu konania nevedia, aká je výška škody. Obžaloba pôvodne hovorila o vyše 45 miliónoch eur, prokurátor Ondrej Repa však až v záverečnej reči, ktorú predniesol 3. a 4. decembra, klesol na sumu „minimálne 650 000 eur“. Neuviedol, ako k nej prišiel, nezazneli údajne žiadne argumenty.

Podľa obhajcov navyše došlo k paradoxnej situácii. Bývalý prezident FS František Imrecze bol ešte v roku 2021 spoločne stíhaný s Jozefom Brhelom v jednom trestnom konaní, neskôr ho vylúčili na samostatné konanie. Pritom podľa obžaloby mal štátu spôsobiť bližšie nevypočítanú a neurčenú škodu vo výške „prevyšujúcej sumu 650 000 eur“.

Prokuratúra tým vraj už vtedy priznala, že v kauze Mýtnik nevznikla štátu 45-miliónová škoda. Napriek tomu voči ich klientovi ju ponechali. Imreczeho za účasť na týchto obstarávaniach informačných systémov ŠTS v januári odsúdil trestným rozkazom. Uznal ho za vinného, ale žiadny trest mu neuložil.

Prokurátor navrhol pre Jozefa Brhela nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhela ml. a právnika Martina B. Ďalším trom obžalovaným Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhol udeliť podmienečné tresty. Všetkým obžalovaným navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.

Podľa Repu zhromaždené dôkazy a výpovede svedkov spochybňujú potrebu utajenia obstarávania a následného uzatvárania zmlúv v súvislosti s IT tendrami na FS. Dôkazná situácia má podľa neho poukazovať i na to, že Jozef Brhel mal zásadný vplyv na FS, a tiež približovať, ako mala štruktúra firiem napojených na spoločnosť Allexis profitujúcej z tendrov zakrývať konečných užívateľov výhod.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podpis mal byť falošný, vinník sa nenašiel: Fico hovorí o spornom trestnom oznámení na Kaliňáka,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac