Kaštiele po celom Slovensku menia majiteľa: Spojenie má viesť k zvláštnej firme, ktorú vedie Pellegriniho známy

Nedávno to boli vily postavené z eurofondov, dnes sú to slovenské kaštiele. Firma Silver Farm, ktorá má sídlo v schátranom areáli v Uhrovci, má skupovať historické kaštiele a vily po celom Slovensku. Podľa zistení vedú stopy k podnikateľovi Adrianovi Polónymu, ktorý je dlhoročným známym prezidenta Petra Pellegriniho a pozná sa aj s premiérom Robertom Ficom.
Na prípad upozornil Denník N, podľa ktorého sa okruh firiem napojených na Silver Farm postupne dostal k viacerým významným historickým pamiatkam. Ide o kaštiele, vily aj meštianske domy v hodnote miliónov eur.
Kaštiele získali aj od štátu
Firma získala aj dva kaštiele od štátu. Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi kúpila za približne 1,156 milióna eur, hoci jeho hodnota bola vyššia. Kaštieľ v Tajnej nadobudla za 956-tisíc eur. Štát ich predtým označil za prebytočný majetok, keďže nemal financie na ich obnovu.
Podľa Denníka N sa za aktivitami okolo kaštieľov opakovane objavuje meno Adriana Polónyho. Ide o podnikateľa, ktorý pôsobí v doprave a v minulosti kandidoval na župana BBSK s podporou Smeru. S prezidentom Petrom Pellegrinim sa pozná od detstva a v minulosti mu pomohol aj materiálne pri fungovaní jeho strany.
Prezident Pellegrini reagoval, že o nákupoch kaštieľov nemá informácie a odmietol, že by mal s aktivitami svojho známeho niečo spoločné.
Otázky vyvoláva financovanie
Firma Silver Farm pritom podľa dostupných údajov vykazuje stratu a zároveň vysoké záväzky v miliónoch eur. Nie je jasné, odkiaľ získava prostriedky na nákup a rekonštrukciu historických objektov, ktoré si vyžadujú ďalšie výrazné investície. Odborníci upozorňujú, že obnova jedného väčšieho kaštieľa môže stáť aj 7 až 10 miliónov eur.
Aj preto považujú rozsah takto nadobudnutého majetku za neobvyklý. Okruh firiem spájaných s Polónym vlastní viacero historických objektov naprieč Slovenskom. Niektoré z nich sa rekonštruujú, iné sú uzavreté pre verejnosť.
Aké pamiatky sú v hre
Podľa zistení ide o viaceré historické objekty naprieč Slovenskom. Medzi nimi je secesný kaštieľ s rozsiahlym parkom vo Veľkom Bábe neďaleko Nitry, novobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi pri Partizánskom či letohrádok v Brodzanoch.
V rovnakom okruhu sa nachádza aj klasicistický kaštieľ v Tajnej, kaštieľ v Žemberovciach neďaleko Levíc a svodovský kaštieľ v Želiezovciach. Súčasťou sú aj ďalšie významné objekty, napríklad kaštieľ v Ožďanoch, Kuskova vila v Likavke pri Ružomberku či Štróblova vila v obci Hybe. Do tejto skupiny patria aj dva meštianske domy v Banskej Štiavnici, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, a mestská vila v Banskej Bystrici.
