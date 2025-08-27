Kapitola sa uzavrela: Piťo neuspel s odvolaním, najvyšší súd mu potvrdil trest. Vo väzení si posedí poriadne dlho

Foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
SITA
Najvyšší súd potvrdil trest 14,5 roka pre Juraja Ondrejčáka.

Najvyšší súd SR dnes potvrdil trest 14 a pol roka väzenia pre šéfa zločineckej skupiny piťovci Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo. Zamietol tak odvolania prokurátora aj Ondrejčáka voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu, ktorý v máji tohto uložil Piťovi predmetný trest namiesto pôvodných 16 rokov.

Súd opätovne rozhodoval o uložení trestu pre odsúdeného, keďže ten uspel so žiadosťou o obnovu konania. Dnešné rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné. Ondrejčák sa dnešného verejného zasadnutia nezúčastnil. Predsedníčka senátu Ružena Sabová v odôvodnení rozsudku v máji pripomenula, že trestná sadzba za skutok založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je 10 až 15 rokov väzenia.

Trest prepadnutia majetku neuložili

Ako zdôraznila, Ondrejčák, ktorý bol uznaný za vinného aj za nedovolené ozbrojovanie, stál na najvyššej, teda rozhodovacej a riadiacej úrovni skupiny, ktorá pôsobila v rokoch 2005 až 2011. Skupina sa pritom zameriavala hlavne na vyberanie výpalného a predaj drog.

„Išlo o konanie mimoriadne nebezpečné, závažné, násilná,“ povedala Sabová. Poukázala pritom na to, že v inom konaní je Ondrejčák stíhaný aj za vraždy. Oproti pôvodnému rozsudku neuložil súd Piťovy trest prepadnutia majetku. Na jeho uloženie podľa Sabovej neboli splnené podmienky, keďže Ondrejčák nebol odsúdený za majetkovú ani hospodársku trestnú činnosť a on osobne nebol uznaný za vinného ani z predaja drog.

Foto: TASR – Štefan Puškáš

Proti rozsudku následne podala odvolanie prokuratúra aj obhajoba. Podľa prokurátora totiž v tejto súvislosti prichádzal do úvahy trest vo výške 15 až 16 rokov väzenia a tiež trest prepnutia majetku. Obhajoba zase navrhovala trest vo výške 13,5 roka. Ondrejčáka pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine a ďalšie skutky na 16 rokov väzenia v roku 2014.

Ďalšie skutky a dohoda o vine a treste

Neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003, vraždy Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004. Súd mu tak v roku 2021 navýšil trest na 23 rokov väzenia, avšak aj tu uspel s obnovou konania.

O opätovnom treste v tejto súvislosti však bude súd rozhodovať v separátnom konaní, pričom verejné zasadnutie vo veci je vytýčené na september. Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako piťovci vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014.

Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku. Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Neskôr sa mu trest v rámci dohody o vine a treste za ďalšie skutky navýšil na 23 rokov väzenia.

