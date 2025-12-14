Kaliňák sa zastal Melichra: Toto si myslí o jeho tvrdení, že Ukrajina má byť pod ruským vplyvom

Ilustračná foto: SITA

Michaela Olexová
SITA
Podľa Michala Šimečku je naším záujmom, aby sa Ukrajina ubránila.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa zastal svojho štátneho tajomníka Igora Melichra, ktorý vyhlásil, že Ukrajina by mala byť celá po ruským vplyvom. Ako minister povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, za vlády bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý mal dobré vzťahy s Ruskom, bola Ukrajina pokojná a bez akýchkoľvek vojenských problémov.

„Fungovali vzťahy, aké majú medzi susedmi byť,“ vyhlásil Kaliňák s tým, že Janukovyč povedal, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO a následne vypukli protesty.

Janukovyča násilne zvrhli“

Podľa Kaliňáka násilne zvrhli demokraticky zvoleného Janukovyča. „A pravda je tá, že dovtedy Ukrajina bola pokojná,“ skonštatoval Kaliňák.

Archívna foto: TASR/AP

Keď podľa ministra prevzali moc „mimovládkari“, rozhodli sa pre čo najhoršie vzťahy s Ruskom.

„A preto povedal (Melicher) správne, že pokiaľ bola Ukrajina v zásade na dobrej dohode s Rusmi, bol tam pokoj,“ doplnil Kaliňák.

Šimečka: Je naším záujmom, aby sa Ukrajina ubránila

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Podľa lídra opozičného Progresívneho Slovenka Michala Šimečku je naším záujmom, aby sa Ukrajina ubránila.

„Aby Rusi boli čo najďalej od nás,“ povedal. Na margo Janukovyča Šimečka doplnil, že ušiel z vlastnej krajiny po tom, čo jeho ľudia zabili 100 ľudí.

