Kaliňák predstavil nové uniformy za 82 miliónov: Namiesto gombíkov majú zipsy, budú vraj praktickejšie

Ministerstvo obrany predstavilo nové uniformy aj výzbroj slovenských vojakov. Všetky jej súčasti pochádzajú od slovenských dodávateľov. Výstroj a výzbroj majú viacero variantov na rôzne účely nasadenia. Nové vybavenie predstavili v piatok na tlačovej konferencii minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko.
Kaliňák avizoval, že nové uniformy dostanú všetci vojaci v priebehu budúceho roka. Látku rezort obrany nakúpil v zahraničí a na Slovensku objednáva krajčírske služby. „Najväčším problémom predchádzajúceho odevu boli gombíky. Je to vždy veľmi náročné vybrať všetky veci, ktoré máte mať k dispozícii, jednotlivé súčasti tej samotnej uniformy. Preto sa prešlo k zipsom a suchým zipsom tak, aby to už dávalo nejaký zmysel, nejakú funkčnosť,“ uviedol minister.
Jedna za približne 300 eur
Ako doplnil, uniforma v priemere stojí približne 300 eur. Okrem tejto sumy je k nej potrebné dokúpiť ďalšie bežné odevy, ktoré treba pravidelne obmieňať. Súčasťou výstroja je aj balistická vesta, prilba či nočné videnie. Jeden variant uniformy je aj nehorľavý.
„Táto nová uniforma má veľmi dôležitú funkciu, aby vojak dlhodobo bol spôsobilý prežiť v teréne. Dlhodobo. Čo táto uniforma umožní, ale tá predchádzajúca, ktorú mám na sebe, bohužiaľ, nie,“ uviedol Zmeko. Ako doplnil, návrh akceptoval všetky pripomienky armády.
Pribudnú aj zbrane
Vojaci podľa ministra dostanú aj nové ručné zbrane. Ministerstvo pre OS SR obstará útočné pušky, odstreľovacie pušky či pištole. Prezbrojenie bude podľa Kaliňáka stáť približne 82 miliónov eur. Zbrane dostane armáda postupne. Prvé dodávky očakáva rezort v budúcom roku. Posledné v roku 2028. Aktuálne používaných útočných pušiek vzor 58 sa ozbrojené sily nezbavia. Mali by zostať v skladoch pre prípad vojenského konfliktu.
