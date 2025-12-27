Kaderníčka Iryna radí: Ako sa správne starať o vlasy a pokožku hlavy počas zimného obdobia

Zima dáva vlasom poriadne zabrať. Suchý vzduch, mráz, ale aj čiapky môžu spôsobiť lámavosť, stratu lesku či lupiny.
O tom, ako si vlasy udržať zdravé aj počas chladných mesiacov, sme sa rozprávali s odborníčkou Irynou Snihur, ktorá sa dlhodobo venuje vlasovému stajlingu a kvalite vlasov. Je štylistka, kaderníčka, koloristka a treatmentologička s viac než 20-ročnými skúsenosťami v kozmetickom priemysle a špecializuje sa na individuálne poradenstvo a moderné techniky farbenia. Kým v lete nám poradila, ako sa starať o vlasy počas slnečných a horúcich mesiacov, tentoraz sa z pohľadu vlasového stajlingu zamerala na zimné obdobie, keď sú vlasy vystavené chladu, suchému vzduchu a častým teplotným výkyvom.
Ako by sme mali pripraviť vlasy na zimné obdobie, aby zostali vyživené, hydratované a chránené pred chladom, vetrom a suchým vzduchom?
Kaderníčka Iryna odporúča tieto nasledovné kroky, ktoré zlepšia kvalitu vlasov počas zimných mesiacov.
Výživa: V zime je obzvlášť dôležité vlasy vyživovať, pretože letné slnko ich môže vyčerpať. Používajte výživné masky a kondicionéry s olejmi (ako je arganový alebo jojobový), proteínmi a vitamínmi (A, E) na obnovenie štruktúry a hydratácie.
Pravidelná starostlivosť: Dodržujte pravidelný režim strihania, aby ste predišli štiepeniu končekov. Zdravé končeky pomôžu predchádzať ďalšiemu poškodeniu.
Ochrana pred chladom: Noste čiapky alebo šatky, aby ste chránili vlasy pred chladom a vetrom. To pomôže predchádzať lámaniu a vysušovaniu.
Vyhnite sa častému umývaniu: Príliš časté umývanie vlasov ich môže zbaviť prirodzených olejov. Snažte sa umývať si vlasy 2- až 3-krát týždenne v závislosti od typu vlasov.
Ochrana pred teplom: Pri fénovaní alebo žehlení používajte ochranné prostriedky proti teplu. To pomôže chrániť vlasy pred tepelným poškodením.
Správna výživa: Jedzte potraviny bohaté na vitamíny a minerály. Vitamíny skupiny B, omega-3 mastné kyseliny, zinok a železo sú dôležité pre zdravé vlasy.
Obmedzte tepelnú úpravu vlasov: Nepoužívajte nástroje na úpravu vlasov s vysokou teplotou viac ako raz týždenne. Skúste dať vlasom od tepla oddych.
Hydratujte si vlasy: Venujte pozornosť hydratácii pokožky hlavy, pretože to podporuje zdravé vlasy. Keď sa voda dostane do tela, udržiava celkovú hladinu hydratácie, čo pomáha udržiavať zdravie pokožky hlavy a vlasových folikulov.
Zloženie vlasových produktov: Prečítajte si zloženie produktov a vyhýbajte sa produktom s agresívnymi zložkami, ako sú sulfáty a silné alkoholy, ktoré môžu vlasy ešte viac vysušovať.
Nočná starostlivosť: Ak chcete používať produkty starostlivosti o vlasy na noc, zvážte použitie ľahkých olejov alebo prípravkov, ktoré sú menej náchylné na trenie. Porozmýšľajte nad obliečkami a vankúšmi, ktoré sú vyrobené z hodvábu alebo saténu, aby ste znížili trenie počas spánku.
Nahlásiť chybu v článku