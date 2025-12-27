Kaderníčka Iryna radí: Ako sa správne starať o vlasy a pokožku hlavy počas zimného obdobia

Foto: Iryna Snihur, Pexels

Frederika Lyžičiar
Zima preverí vlasy, no správna starostlivosť ich zachráni.

Zima dáva vlasom poriadne zabrať. Suchý vzduch, mráz, ale aj čiapky môžu spôsobiť lámavosť, stratu lesku či lupiny.

O tom, ako si vlasy udržať zdravé aj počas chladných mesiacov, sme sa rozprávali s odborníčkou Irynou Snihur, ktorá sa dlhodobo venuje vlasovému stajlingu a kvalite vlasov. Je štylistka, kaderníčka, koloristka a treatmentologička s viac než 20-ročnými skúsenosťami v kozmetickom priemysle a špecializuje sa na individuálne poradenstvo a moderné techniky farbenia. Kým v lete nám poradila, ako sa starať o vlasy počas slnečných a horúcich mesiacov, tentoraz sa z pohľadu vlasového stajlingu zamerala na zimné obdobie, keď sú vlasy vystavené chladu, suchému vzduchu a častým teplotným výkyvom.

Foto: Pexels

Ako by sme mali pripraviť vlasy na zimné obdobie, aby zostali vyživené, hydratované a chránené pred chladom, vetrom a suchým vzduchom?

Kaderníčka Iryna odporúča tieto nasledovné kroky, ktoré zlepšia kvalitu vlasov počas zimných mesiacov.

Výživa: V zime je obzvlášť dôležité vlasy vyživovať, pretože letné slnko ich môže vyčerpať. Používajte výživné masky a kondicionéry s olejmi (ako je arganový alebo jojobový), proteínmi a vitamínmi (A, E) na obnovenie štruktúry a hydratácie.

Pravidelná starostlivosť: Dodržujte pravidelný režim strihania, aby ste predišli štiepeniu končekov. Zdravé končeky pomôžu predchádzať ďalšiemu poškodeniu.

Ochrana pred chladom: Noste čiapky alebo šatky, aby ste chránili vlasy pred chladom a vetrom. To pomôže predchádzať lámaniu a vysušovaniu.

Vyhnite sa častému umývaniu: Príliš časté umývanie vlasov ich môže zbaviť prirodzených olejov. Snažte sa umývať si vlasy 2- až 3-krát týždenne v závislosti od typu vlasov.

Ochrana pred teplom: Pri fénovaní alebo žehlení používajte ochranné prostriedky proti teplu. To pomôže chrániť vlasy pred tepelným poškodením.

Správna výživa: Jedzte potraviny bohaté na vitamíny a minerály. Vitamíny skupiny B, omega-3 mastné kyseliny, zinok a železo sú dôležité pre zdravé vlasy.

Foto: Pexels

Obmedzte tepelnú úpravu vlasov: Nepoužívajte nástroje na úpravu vlasov s vysokou teplotou viac ako raz týždenne. Skúste dať vlasom od tepla oddych.

Hydratujte si vlasy: Venujte pozornosť hydratácii pokožky hlavy, pretože to podporuje zdravé vlasy. Keď sa voda dostane do tela, udržiava celkovú hladinu hydratácie, čo pomáha udržiavať zdravie pokožky hlavy a vlasových folikulov.

Zloženie vlasových produktov: Prečítajte si zloženie produktov a vyhýbajte sa produktom s agresívnymi zložkami, ako sú sulfáty a silné alkoholy, ktoré môžu vlasy ešte viac vysušovať.

Nočná starostlivosť: Ak chcete používať produkty starostlivosti o vlasy na noc, zvážte použitie ľahkých olejov alebo prípravkov, ktoré sú menej náchylné na trenie. Porozmýšľajte nad obliečkami a vankúšmi, ktoré sú vyrobené z hodvábu alebo saténu, aby ste znížili trenie počas spánku.

Môže zmena strihu alebo farby vlasov ovplyvniť ich stav a odolnosť počas zimného obdobia?

