Juhokórejská kapela vraj uviazla v Česku a zatka ich polícia: Od „top fanúšičky “ vylákali tisíce eur na pokutu

Polícia v českobudějovickom kraji vyšetruje prípad ženy, ktorá sa stala obeťou podvodníkov vydávajúcich sa za manažéra a speváka populárnej juhokórejskej skupiny BTS.
Ako píše web Novinky.cz, dôverčivú fanúšičku kontaktovali cez e-mail a sociálne siete s prísľubom osobného stretnutia s kapelou a nakoniec prišla dokopy o viac ako 50-tisíc korún (asi 2 000 eur).
Chcela byť „top fanúšička“
Najprv na pokyn falošného manažéra zaplatila niekoľko stoviek eur ako registračný poplatok za to, že sa stane „top fanúšičkou“ skupiny. Neskôr ju kontaktoval údajný spevák BTS, s ktorým si niekoľko týždňov dopisovala. Po čase jej oznámil, že kapela priletela do Česka, ale údajne ju na letisku zadržala hliadka a jej členov prepustia až po zaplatení imigračnej pokuty.
„Falošný spevák žene napísal, že vyslobodenie bude stáť peniaze. Navyše tvrdil, že pre ňu stratil darček v hodnote desiatok tisíc korún. Kým fanúšičke došlo, že ide o podvod, prišla o viac než 50-tisíc,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Krausová.
