Facebook a TikTok pre deti končia: Austrália zaviedla ich zákaz do 16 rokov, ako prvá na svete

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
V Austrálii schválili revolúciu v ochrane maloletých na internete.

Austrália v stredu (miestneho času) ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete typu Facebook či TikTok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej toto opatrenie má zmierniť škody spájané so sociálnymi médiami, no zostáva otázne, ako bude v praxi fungovať.

Podľa nariadenia musia veľké platformy odstrániť účty všetkých používateľov pod stanoveným vekom. Odhaduje sa, že pôjde o stovky tisíc mladistvých – len Instagram eviduje asi 350 000 austrálskych používateľov vo veku 13 až 15 rokov. Svoj vek pritom nebude musieť preukazovať každý Austrálčan – overenie sa bude týkať len tých účtov, pri ktorých vznikne podozrenie z porušenia zákazu.

Zodpovedné budú samotné platformy

Mladí ľudia budú môcť naďalej prezerať niektorý obsah bez prihlásenia, no nebudú si môcť vytvárať vlastné účty. Zodpovednosť za identifikáciu neplnoletých používateľov nesú samotné platformy. Austrálska vláda zatiaľ nestanovila jednotný spôsob overovania veku.

Foto: SITA/ AP

Meta, materská firma Facebooku, už začala deaktivovať účty podľa údajov uvedených pri registrácii. Nesprávne označení používatelia budú môcť svoj vek potvrdiť „videoselfie“ alebo predložením dokladu totožnosti.

Firmy môžu pribúdať

Medzičasom pokračujú aj diskusie o tom, na ktoré služby sa zákaz vzťahuje. Patria medzi ne Facebook, Instagram, Snapchat a TikTok, ako aj streamovacie platformy Kick a Twitch. Na zoznam pribudol aj YouTube. Naopak, Roblox, Pinterest či WhatsApp zatiaľ majú výnimku. Zoznam však zostáva otvorený.

Regulačný Úrad komisára pre online bezpečnosť (eSafety Commissioner) v Austrálii pripúšťa, že tínedžeri sa budú pokúšať obchádzať pravidlá, napríklad použitím falošných dokladov alebo úpravou fotografií pomocou umelej inteligencie. Platformy preto budú musieť zaviesť vlastné opatrenia, aby tomu zabránili.

Úrad zároveň upozornil, že žiadne riešenie nebude stopercentné. Ak prevádzkovatelia sociálnych sietí neprijmú „primerané kroky“ na dodržiavanie pravidiel, môžu čeliť pokutám až do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov. Ako bude Úrad komisára pre online bezpečnosť vykladať význam slovného spojenia „primerané kroky“, zatiaľ nie je známe, doplnila AFP.

