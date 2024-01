Jitka odchádza, vystrieda ju Katrin: Prinesie snehové peklo. Keď sa spojí s týmto javom, bude to nebezpečné

Aktuálne zo Slovenska vyprcháva podpis víchrice Jitka. Tá spôsobila mnohé problémy, priniesla silný nárazový vietor, ktorý napáchal množstvo škôd. Dnes by sme si podľa iMeteo mali od nepríjemného počasia oddýchnuť. Už v noci nás však zasiahne ďalší úkaz – víchrica Katrin.

Ďalší nebezpečný živel

„Cez Dánsko sa nad Baltské more presúva ďalšia tlaková níž menom Katrin, ktorá už dnes prinesie veterné počasie do Nemecka či do Dánska. V priebehu noci na sobotu začne vietor silnieť aj na našom území,“ informuje portál.

Stred spomínanej tlakovej níže sa totižto dostane nad Pobaltie, tu sa začne vypĺňať a rýchlo zanikať. Nad južným Nemeckom sa však bude zvýrazňovať tlaková výš, v ktorej strede stúpne tlak až na 1040 hPa. To vytvorí spomínaný tlakový gradient, ktorý vyvolá mimoriadne silné prúdenie.

To k nám prinesie ďalšie mimoriadne silné veterné počasie. Najnebezpečnejšie to bude opäť na strednom a západnom Slovensku, predovšetkým v oblastiach južných a juhovýchodných strán hôr a kopcov.

Ako udáva iMeteo, nárazy vetra budú v nižších polohách najsilnejšie, a to v oblasti Bratislavy, Nitry a na Horehroní. Tu môžu poryvy vetra dosahovať aj rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Na horách bude mať vietor silu orkánu.

Môže prísť aj snehová fujavica

V sobotu treba okrem silného vetra očakávať aj vlnu výrazného sneženia. „Severozápadné prúdenie bude veľmi vlhké a v tomto vlhkom prúdení sa v severnej polovici stredného a východného Slovenska budú tvoriť pomerne intenzívne zrážky,“ upozorňuje iMeteo.

Očakávať možno aj sneženie. To bude najintenzívnejšie na návetriach a počas dňa tu môže padnúť až 20 centimetrov nového snehu. V kombinácii s vetrom však môže vzniknúť snehová fujavica.

„Počas soboty tak neodporúčame turistiku, lyžovanie ani iné aktivity v exteriéri. Pobyt vonku si radšej naplánujte na nedeľu, kedy sa počasie upokojí,“ dodal portál.