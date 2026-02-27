Jej produkty si Slováci kupujú celé desaťročia. Obrovská slovenská firma mení majiteľov

Slovenská farmaceutická firma Saneca Pharmaceuticals, ktorá na trhu pôsobí už vyše 80 rokov, opäť mení vlastnícku štruktúru. Po viac než dekáde, počas ktorej patrila investičnej skupine Wood & Co., sa majoritný podiel dostáva späť do rúk domácich podnikateľov.
Spoločnosť, ktorá dnes pôsobí pod názvom Saneca Pharmaceuticals, vznikla v roku 1941 ako podnik Slovenské alkaloidy so zameraním na výrobu morfínu. Po druhej svetovej vojne sa transformovala na národný podnik Slovakofarma, ktorý dodával lieky a kozmetické produkty na domáci trh aj do spriaznených krajín.
Postupne sa firma presunula pod zahraničný kapitál a v roku 2013 ju odkúpila práve skupina Wood & Co., ktorá v nej mala majoritný podiel do decembra 2025. Dnes je najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na našom trhu.
Okrem liekov bola firma Saneca známa aj spotrebnými produktmi. Legendárny krém Indulona, ktorý sa vyrába už desaťročia, firma predala v roku 2018 gréckej skupine Sarantis, pričom výroba zostala v Hlohovci.
Návrat do slovenského vlastníctva
Pôvodne zvažovala skupina Wood & Co. predaj majoritného podielu zahraničným investorom, nakoniec sa však rozhodla pre domáci variant a dohodla sa s dovtedajšími menšinovými akcionármi. Ako informoval portál Forbes, podiely tak získali Oszkár Világi a Ján Sabol cez akciovú spoločnosť Pharma invest. Tento krok je vnímaný ako návrat kontroly do slovenských rúk a potenciálne posilnenie strategickej pozície firmy na trhu.
Spoločnosť Saneca dnes zamestnáva približne 900 ľudí a v roku 2024 jej ročné tržby dosiahli takmer 95 miliónov eur. Pretavila to na zisk necelých 10 miliónov eur, čo je naozaj impozantný výsledok. Firma vyrába lieky, aktívne farmaceutické látky a chemikálie na zákazku a exportuje do viac než 70 krajín sveta, čím patrí medzi kľúčových farmaceutických hráčov na Slovensku.
Investícia takmer 50 miliónov eur
S novým vlastníkom prichádza aj plán rozšírenia výrobných kapacít. Slovenská vláda schválila investičnú podporu vo výške 17,45 milióna eur, pričom sa očakáva vytvorenie približne 177 nových pracovných miest do roku 2030.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 43 619 400 eur do konca roka 2027,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva. Približne 26 miliónov teda pôjde z prostriedkov samotnej spoločnosti.
Známa tvár slovenského podnikania
Oszkár Világi patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenského podnikateľského prostredia. Je slovenský podnikateľ a investor, známy najmä ako dlhoročný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva rafinérie Slovnaft, kde pôsobil viac ako 19 rokov, až do konca roku 2025, keď z pozície odišiel a vo funkciách v predstavenstve bol nahradený.
Zároveň zostáva aktívny vo vrcholovom manažmente materskej skupiny MOL. Okrem toho je majiteľom futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda a maďarského klubu ETO Győr. Je tiež známy rozsiahlymi podnikateľskými aktivitami v rôznych sektoroch vrátane potravinárstva, poľnohospodárstva a energetiky a figuruje v rebríčku magazínu Forbes ako 20. najbohatší Slovák s majetkom presahujúcim 360 miliónov eur.
Podnikanie rozvíja aj cez skupiny, ktoré vlastnia mliekarne, mäsokombináty či podiely v priemyselných firmách, a jeho rodina je zapojená do riadenia časti týchto aktivít.
