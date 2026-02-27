Jej produkty si Slováci kupujú celé desaťročia. Obrovská slovenská firma mení majiteľov

Foto: TASR – Martin Palkovič

Martin Cucík
Na našom podnikateľskom trhu sa udiala veľká zmena. Jednu z najväčších farmaceutických firiem prebral známy podnikateľ Oszkár Világi.

Slovenská farmaceutická firma Saneca Pharmaceuticals, ktorá na trhu pôsobí už vyše 80 rokov, opäť mení vlastnícku štruktúru. Po viac než dekáde, počas ktorej patrila investičnej skupine Wood & Co., sa majoritný podiel dostáva späť do rúk domácich podnikateľov.

Spoločnosť, ktorá dnes pôsobí pod názvom Saneca Pharmaceuticals, vznikla v roku 1941 ako podnik Slovenské alkaloidy so zameraním na výrobu morfínu. Po druhej svetovej vojne sa transformovala na národný podnik Slovakofarma, ktorý dodával lieky a kozmetické produkty na domáci trh aj do spriaznených krajín.

Postupne sa firma presunula pod zahraničný kapitál a v roku 2013 ju odkúpila práve skupina Wood & Co., ktorá v nej mala majoritný podiel do decembra 2025. Dnes je najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na našom trhu.

Okrem liekov bola firma Saneca známa aj spotrebnými produktmi. Legendárny krém Indulona, ktorý sa vyrába už desaťročia, firma predala v roku 2018 gréckej skupine Sarantis, pričom výroba zostala v Hlohovci.

Návrat do slovenského vlastníctva

Pôvodne zvažovala skupina Wood & Co. predaj majoritného podielu zahraničným investorom, nakoniec sa však rozhodla pre domáci variant a dohodla sa s dovtedajšími menšinovými akcionármi. Ako informoval portál Forbes, podiely tak získali Oszkár Világi a Ján Sabol cez akciovú spoločnosť Pharma invest. Tento krok je vnímaný ako návrat kontroly do slovenských rúk a potenciálne posilnenie strategickej pozície firmy na trhu.

Foto: finstat

Spoločnosť Saneca dnes zamestnáva približne 900 ľudí a v roku 2024 jej ročné tržby dosiahli takmer 95 miliónov eur. Pretavila to na zisk necelých 10 miliónov eur, čo je naozaj impozantný výsledok. Firma vyrába lieky, aktívne farmaceutické látky a chemikálie na zákazku a exportuje do viac než 70 krajín sveta, čím patrí medzi kľúčových farmaceutických hráčov na Slovensku.

Investícia takmer 50 miliónov eur

S novým vlastníkom prichádza aj plán rozšírenia výrobných kapacít. Slovenská vláda schválila investičnú podporu vo výške 17,45 milióna eur, pričom sa očakáva vytvorenie približne 177 nových pracovných miest do roku 2030.

V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 43 619 400 eur do konca roka 2027,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva. Približne 26 miliónov teda pôjde z prostriedkov samotnej spoločnosti.

Známa tvár slovenského podnikania

Oszkár Világi patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenského podnikateľského prostredia. Je slovenský podnikateľ a investor, známy najmä ako dlhoročný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva rafinérie Slovnaft, kde pôsobil viac ako 19 rokov, až do konca roku 2025, keď z pozície odišiel a vo funkciách v predstavenstve bol nahradený.

Ilustračná foto: SITA/AP

Zároveň zostáva aktívny vo vrcholovom manažmente materskej skupiny MOL. Okrem toho je majiteľom futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda a maďarského klubu ETO Győr. Je tiež známy rozsiahlymi podnikateľskými aktivitami v rôznych sektoroch vrátane potravinárstva, poľnohospodárstva a energetiky a figuruje v rebríčku magazínu Forbes ako 20. najbohatší Slovák s majetkom presahujúcim 360 miliónov eur.

Podnikanie rozvíja aj cez skupiny, ktoré vlastnia mliekarne, mäsokombináty či podiely v priemyselných firmách, a jeho rodina je zapojená do riadenia časti týchto aktivít.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac