Slovensko a Maďarsko proti: 25 krajín EÚ vyzvalo na vyplatenie pôžičky pre Kyjev

Lucia Mužlová
TASR
Slovensko a Maďarsko sú proti.

Lídri 25 členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli vyzvali na čo najrýchlejšie prijatie 20. balíka sankcií voči Rusku a očakávajú, že prvé prostriedky z podpornej pôžičky pre Ukrajinu budú vyplatené na začiatku apríla.

Spoločné závery Európskej rady (ER) o Ukrajine podľa zdrojov TASR nepodporili Slovensko a Maďarsko. V texte sa nenachádza zmienka o ropovode Družba, ktorú požadoval premiér SR Robert Fico, informuje osobitný spravodajca.

Orbán blokuje pôžičku

Nové reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku a vyplatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené; Budapešť s Bratislavou to spochybňujú.

„Po svojom rozhodnutí z decembra 2025 poskytnúť Ukrajine podpornú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027 ER víta jej prijatie spoluzákonodarcami (Európskym parlamentom) a očakáva prvé vyplatenie prostriedkov začiatkom apríla,“ zdôraznili lídri vo vyhlásení predsedu ER Antónia Costu. Vyzvali tiež mimoúnijné krajiny, aby pomohli pokryť zostávajúci finančný deficit Ukrajiny 30 miliárd eur.

Európska rada podľa textu podporuje zintenzívnenie úsilia EÚ pri zabezpečení urgentných opráv, obnovy a posilňovania odolnosti ukrajinského energetického systému.

Po vypuknutí vojny na Blízkom východe a následnom ochromení lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive sa objavili výzvy, napríklad zo strany Orbána, aby EÚ pozastavila energetické sankcie voči Rusku v snahe čeliť rastúcim cenám energií. Európska komisia to jasne odmietla a 25 lídrov na summite „opätovne zdôrazňuje význam ďalšieho znižovania energetických príjmov Ruska.“

Budúcnosť Ukrajiny je v EÚ

„Budúcnosť Ukrajiny a jej občanov je v EÚ,“ uviedli predstavitelia 25 členských štátov. Zároveň privítali pokrok Kyjeva v procese európskej integrácie a vyzvali na pokračovanie potrebných reforiem.

Európska rada opätovne vyjadrila podporu Ukrajine, odsúdila ruské útoky a vyzvala na komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na zásadách OSN a medzinárodného práva, ktorý bude podporený bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. „EÚ a jej členské štáty sú pripravené prispieť k bezpečnostným zárukám pre Kyjev, najmä prostredníctvom tzv. koalície ochotných a v spolupráci so Spojenými štátmi,“ dodali.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

