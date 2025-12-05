Jedno z áut je po zrážke v priekope: Cesta je v oboch smeroch neprejazdná, zasahujú všetky zložky

Na ceste I/16 pri Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava došlo v piatok popoludní k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope. „Vo vozidlách sa nachádzali traja dospelí a dve deti. Všetkých účastníkov si do svojej starostlivosti prevzali príslušníci záchranných zložiek,“ priblížila polícia.
Cesta I/16 je v dôsledku nehody v oboch smeroch neprejazdná, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vodiči môžu úsek obísť cez Krásnohorskú Dlhú Lúku.
