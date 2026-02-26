Jedna z najväčších slovenský bánk má výpadok služieb: Ľudia sa nevedia dostať do internet bankingu

Klienti jednej z najväčších bánk na Slovensku dnes krátko poobede zostali bez prístupu k svojim účtom. Mobilná aplikácia Tatra Banky vypisovala chybu, niektorí užívatelia sa nevedia dostať do svojich účtov.
Problém sme mali aj v redakcii. Keď sme sa chceli dostať do mobilnej aplikácie, nepodarilo sa nám to. Takýchto prípadov sme evidovali viac. Keď sme skontrolovali downdetector, začínali sa objavovať prvé hlásenia. Kontaktovali sme aj Tatra Banku.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku