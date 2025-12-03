Jedna z najväčších leteckých záhad sa znovu otvára: Po viac ako 10 rokoch obnovia pátranie po lete MH370

Foto: Profimedia, SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Pátracia spoločnosť dostane peniaze, iba ak lietadlo nájde.

Pátranie po zmiznutom lete MH370 spoločnosti Malaysia Airlines sa obnoví 30. decembra. Po viac než desiatich rokoch od zmiznutia lietadla to v stredu oznámilo malajzijské ministerstvo dopravy, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube zmizol 8. marca 2014 za nevyjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Vyšetrovatelia uvádzajú, že po strate kontaktu s riadiacou vežou nad Juhočínskym morom sa lietadlo z neznámych príčin otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu. Jeho osud zostáva jednou z najväčších záhad v dejinách civilného letectva.

Oblasť nebola vybratá náhodne

Malajzia oznámila, že sa dohodla s prieskumnou spoločnosťou Ocean Infinity na obnovení pátrania „na cielenom území, ktoré bolo vyhodnotené ako oblasť s najväčšou pravdepodobnosťou na nájdenia lietadla“, uviedlo ministerstvo dopravy. Predchádzajúcu pátraciu operáciu v južnej časti Indického oceánu spoločnosť v apríli prerušila.

Ocean Infinity v minulosti viedla viacero pátracích akcií po lietadle, no bez výsledku. Nadviazala pritom na neúspešné hľadanie, ktoré v prvých rokoch koordinovali Malajzia, Austrália a Čína. Spoločne prehľadali približne 120 000 štvorcových kilometrov morského dna. Podľa dohody zaplatí vláda spoločnosti len v prípade, že stroj skutočne nájde.

