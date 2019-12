Jedna z najjasneších hviezd našej oblohy exploduje. Výbuch ovplyvní Zem

Vedci preto nevylučujú, že vo vzdialenej budúcnosti exploduje. Informovala o tom televízia CNN, ktorá sa odvoláva na výskum profesora astronómie Eda Guinana z americkej univerzity Villanova.

Ešte v októbri Betelgeuse žiarila 2,5 krát viac, ako teraz, kedy sa v rebríčku najžiarivejších hviezd prepadla na 23. miesto. Guinan, ktorý hviezdu so svojimi kolegami sleduje od 80. rokov, považuje Betelgeuse za kandidáta na supernovu, teda na hviezdnu explóziu.

Betelgeuse, ktorá je červeným nadobor, je podľa vedca Guinana stará asi deväť miliónov rokov. Životný cyklus hviezd tejto veľkosti pritom činí desať miliónov rokov. „Aj keď už nadišiel jej čas, za nášho života neexploduje. Stane sa tak pravdepodobne v najbližších 200.000 až 300.000 rokoch,“ povedal.

Betelgeuse patrí medzi premenné hviezdy, lebo pravidelne stráca a potom zase získava na jasnosti. Tieto cykly trvajú asi 420 dní. V uplynulých mesiacoch sa síce hviezda nachádzala vo svojom bežnom cykle, kedy prichádzala o jasnosť, v porovnaní s minulými rokmi ale bola zmena oveľa dramatickejšia.

Podľa matematických modelov by fáza útlmu mala skončiť v polovici januára. Guinan ale upozornil, že hviezda Betelgeuse sa často riadi vlastnými pravidlami, kedy vypočítané modely správania nerešpektuje.

„Osobne si myslím, že sa vráti späť, ale pozorovať zmenu hviezd je zábavné,“ uviedol. Je podľa neho tiež možné, že hviezda bude pokračovať v útlme jasnosti. To by znamenalo, že sa ocitneme tesne pred úžasným svetelným úkazom , dodal. A pretože je Betelgeuse vo vzdialenosti zhruba 700 svetelných rokov, čo je v galaktickom meradle možné považovať za tesné susedstvo, prípadná explózia by mala vplyv aj na Zemi.

„Bude to veľmi jasná hviezda, ktorá bude viditeľná aj vo dne,“ povedal Guinan. Uviedol, že bezprostrednou hrozbou pre život na Zemi Betelgeuse nebude, ultrafialové žiarenie z hviezdnej explózie by ale mohlo spáliť ozón v atmosfére.

Až existujúca Betelgeuse vyhorí na železné jadro, kedy nebude schopná jadrovej fúzie, tak sa rýchlo zrúti, čo následne povedie k explózii. Bývalý červený nadobor sa rozžiari jasnou modrou farbou, ktorá bude žiariť tri až štyri mesiace. Proces vyhasnutia potom potrvá asi rok.