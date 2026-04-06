Jedna vec za posledných 20 rokov zdražela o 194 %: Expert prezradil, čo zasiahla inflácia na Slovensku najviac

Nedávno sme narazili na článok zo zahraničia, ktorý sa venoval údajom z Bureau of Labor Statistics. Ide o federálnu štatistickú agentúru, ktorá spadá pod Ministerstvo práce USA.
V článku sa objavil zoznam siedmich spotrebiteľských produktov a služieb, ktoré inflácia za posledných 25 rokov zasiahla najvýraznejšie. Venoval sa však financiám v USA, a keďže medzi nimi dominovalo napríklad aj školstvo či zdravotníctvo, bolo zrejmé, že takýto prehľad presne nevystihuje každodennú realitu na Slovensku.
Nás preto zaujímala otázka, čo sa za posledné roky zmenilo práve u nás. Kým vám prezradíme odpoveď, skúste sa nad ňou na chvíľu zamyslieť aj vy.
Od roku 2005 ceny potravín vzrástli o 109 %, bývanie o 194 %
Analytik Patrik Kindl z investičnej platformy Finax nám prezradil, že odpoveď na túto otázku je pomerne jednoznačná. Inflácia podľa neho za posledných 20 rokov najvýraznejšie zasiahla ceny potravín a bývania.
„Najvýraznejšie boli zasiahnuté výdavky na potraviny a bývanie, ktoré spolu tvoria takmer 45 % výdavkov domácností,“ uviedol expert. „Od roku 2005 ceny potravín vzrástli o 109 %, pričom najviac zdraželi zelenina a pečivo. Náklady na bývanie vrátane energií a vody sa zvýšili o 120 %, k čomu najviac prispel rast cien samotného bývania, a to o 194 %,“ priblížil.
To podľa neho znamená, že ceny potravín za posledné dve desaťročia rástli v priemere približne o 3,57 % ročne, zatiaľ čo náklady na bývanie sa zvyšovali tempom okolo 3,82 % ročne.
Existuje však aj položka, ktorá naopak zlacnela.
Elektronické zariadenia sú lacnejšie, tvoria len malú časť spotrebiteľského koša
„Elektronické zariadenia, ako sú mobilné telefóny či televízory, zlacneli,“ uvádza Kindl a dodáva, že ide o dôsledok technologického pokroku. Zároveň však upozorňuje, že tieto produkty tvoria len malú časť spotrebiteľského koša.
Na záver vysvetľuje aj príčiny tohto vývoja: „Na vývoj inflácie mala výrazný vplyv najmä energetická kríza v rokoch 2022 až 2023, počas ktorej prudký rast cien energií prispel k rastu cien v celej ekonomike.“ Uzatvára, že najvýraznejšie sa tento efekt prejavil pri bývaní a potravinách, ale aj na celkovo vyššej priemernej inflácii.
Nahlásiť chybu v článku