Jedna správa môže stáť stovky eur: Polícia varuje pred novými trikmi podvodníkov, prezradila varovný signál

Polícia upozorňuje na ďalšie podvodné správy, ktoré majú za cieľ vylákať od ľudí peniaze. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Podvodník sa vydáva za rodinného príslušníka alebo známeho, požiada o „krátku pôžičku“ a pošle číslo účtu. Podvodník sa spolieha na to, že máte hlavu plnú iných vybavovačiek a v rýchlosti pošlete peniaze na požadovaný účet,“ priblížili policajti a ako príklad ukázali správu na WhatsAppe. Tvrdia, že podvodníci píšu z neznámeho čísla, ale tón konverzácie je taký, aby ľudia uverili, že ide o ich blízkeho.
Všímajte si varovné signály
Polícia pripomína, že rodina si nepýta peniaze poslaním na cudzí účet. Varovným signálom je aj to, že správa tlačí na rýchlosť. Policajti tiež odporúčajú overiť si osobu telefonátom alebo osobne.
