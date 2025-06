Jedna skupina seniorov môže do dôchodku odísť oveľa skôr. Pozrite sa, či sa táto výnimka týka aj vás

Seniori, ktorí majú záujem odísť do dôchodku, sa zvyčajne rozhodujú medzi predčasným starobným a riadnym starobným dôchodkom. Oba pritom majú prísne podmienky nároku a u poberateľov rozhoduje viac než len počet odpracovaných rokov. Jedna skupina seniorov však môže odísť do dôchodku oveľa skôr.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. V súčasnosti je pritom známy a platný dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 a od roku 2025 sa dôchodkový vek naviaže na strednú dĺžku života. V súčasnosti tak do dôchodku odchádzajú seniori vo veku 62 až 64 rokov.

Kto môže odísť do dôchodku skôr?

Ako píše portál Užitočná Pravda, existuje skupina seniorov, ktorá môže odísť do dôchodku takmer o desať rokov skôr. Nárok na odchod do dôchodku v 55 rokoch má poistenec, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Minimálne 10 rokov z toho pritom musel pracovať napríklad v uránových baniach, 15 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, či 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod zemou v hlbinných baniach.

Počíta sa pritom s tým, že bol poistenec z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení, alebo preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície.

Zároveň sa to týka aj tých poistencov, ktorí boli zamestnaní najmenej 25 rokov, z toho 20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach alebo v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom. Platí to aj pre tých, ktorí boli 20 rokov z 25 v:

zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu;

v zamestnaniach členov posádok námorných lodí;

v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach;

v zamestnaniach kesonárov a potápačov;

v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

Podľa informácií Sociálnej poisťovne je tiež možné odísť do dôchodku vo veku 58 rokov, a to vtedy, ak bol poistenec zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej 20 rokov: