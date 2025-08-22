Jedna dobrá otázka môže zmeniť svet: Nová kniha učí, ako viesť rozhovory tak, aby neboli hádkami

V dobe, keď sa názory v spoločnosti polarizujú, diskusie sa menia na hádky a každý sa snaží presadiť si svoju pravdu, je schopnosť položiť tú správnu otázku doslova umením. Holandská filozofka Elke Wiss vo svojej knihe Ako vedieť všetko ukazuje, že pýtať sa je rovnako dôležité (ak nie dôležitejšie), ako vedieť odpovedať.
Otázky, ktoré spájajú namiesto rozdeľovania
Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa ocitli v konflikte, ktorý nikam neviedol? Autorka vychádza zo sokratovskej tradície a učí, že otázky – pokiaľ sú správne položené – dokážu otvoriť dvere k porozumeniu, k novým horizontom aj k hlbším vzťahom.
Knihu Ako vedieť všetko nájdete aj v každom dobrom kníhkupectve:
Knižná novinka vydavateľstva INTEREZ MEDIA prináša praktickú výbavu pre každodenné rozhovory:
- ako viesť dialóg namiesto zbytočných sporov;
- ako potlačiť ego a načúvať s plnou pozornosťou;
- ako využívať rôzne typy otázok na otvorenie či prehĺbenie diskusie;
- ako sa vyhnúť manipulácii, zavádzaniu či nedorozumeniam.
Ako píše sama autorka: „Jedna dobrá otázka by pokojne mohla zmeniť svet, alebo aspoň spôsob, akým ho vnímame.“
Medzinárodný fenomén prvýkrát aj u nás
Elke Wiss je filozofka, ktorá sa radí k medzinárodne najpredávanejším autorom. Venuje sa seminárom praktickej filozofie a umeniu kladenia otázok, spolupracuje s firmami aj jednotlivcami a svojou prácou inšpirovala tisícky ľudí. Okrem toho produkuje, píše a režíruje podcasty, divadelné predstavenia, články, poviedky aj filozofickú poéziu. Ako vedieť všetko je jej debut, no už stihol preraziť ako medzinárodný fenomén.
Reakcie čitateľov hovoria jasne
- „Skvelá kniha pre každého, kto chce lepšie pochopiť seba aj iných.“
- „Svetlo nádeje v dobe nesúhlasu a polarizácie.“
- „Veľmi odporúčam každému, kto obvykle máva ťažkosti vymotať sa z diskusií, hádok alebo nezhôd, ktoré nikam nevedú.“
- „Každý by si ju mal prečítať. Aké fascinujúce rozhovory by sme potom mohli mať!“
Ak hľadáte knihu, ktorá vás naučí lepšie viesť rozhovory, vnímať pochybnosti ako silu a konečne sa prestať zamotávať v hádkach bez pointy, toto je titul, ktorý by nemal chýbať vo vašej knižnici.
