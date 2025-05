Jeden z najhorších sériových vrahov USA zabil 25 mužov. Rozprávali sme sa s párom, ktorý žije v lete v Chorvátsku

Tento týždeň sa mnohým hokejovým fanúšikom rozplynuli sny o postupe Slovenska na majstrovstvách sveta. Okrem správ z hokeja vám naši redaktori priniesli zaujímavé články, ktoré nájdete v sekcii PREMIUM.

Na internátoch STU úraduje „fixkový fantóm“

Na jednom z internátov Slovenskej technickej univerzity (STU) začali na chodbách a výťahoch pribúdať nacistické symboly, rasistické či hanlivé slová a vulgarizmy. Školský dom Jura Hronca, známy ako „Bernolák“, čelí výtržníctvu zatiaľ neznámeho vandala, respektíve neznámych vandalov, ktorí poškodili spoločné priestory a svoje „odkazy“ adresujú aj jednej konkrétnej osobe — študentke Pavlíne.

Výťahy sú popísané „hákovými“ krížmi, objavilo sa na nich slovo ne*er alebo vulgarizmy či „kresba“ peni*u. Celá situácia vznikla koncom apríla, kedy jeden z výťahov niekto pokreslil ružovou farbou a do nej vyryl „hákové“ kríže.

„STU odsudzuje vandalizmus, poškodzovanie zariadenia študentského domova i spôsob, akým sa udialo. V týchto chvíľach vedenie internátu podniká kroky na zistenie páchateľa a odstránenie následkov jeho neprijateľného počínania,“ povedal nám manažér komunikácie a hovorca STU Juraj Rybanský.

Viac o tom, čo sa na STU deje a aké je stanovisko polície, si môžete prečítať tu: Na internátoch STU úraduje „fixkový fantóm“: Kreslí hákové kríže a píše rasistické odkazy, prehovorila jedna zo študentiek

Zábava, ktorá môže zničiť život

Online hazard je dnes dostupný pár klikmi — z obývačky, z práce, či z mobilu počas čakania na zastávke. Ročne v ňom Slováci prehrávajú stovky miliónov eur a odborníci varujú: nelicencované zahraničné stránky, 24/7 dostupnosť a ilúzia ľahkého zisku vytvárajú ideálne podmienky pre vznik závislosti.

Adiktológ Rastislav Žemlička v rozhovore opisuje, ako sa hazard stáva nenápadnou, no mimoriadne nebezpečnou formou úniku z reality. Kto je najviac ohrozený? A kedy už zábava nie je len hra?

Viac sa dozviete v článku: Odborník na závislosti: Počet gamblerov na Slovensku desivo narastá, prvým krokom k hazardu môžu byť aj hry

Fotograf z Auschwitzu fotil aj Mengeleho obete

Možno vám meno Wilhelm Brass nič nehovorí, no jeho príbeh je naozaj fascinujúci. Počas druhej svetovej vojny sa odmietol pridať k nemeckému vojsku, preto sám skončil v koncentračnom tábore. Tam sa stal známym ako fotograf z Auschwitzu. Práve jeho talent mu zachránil život. Jeho úlohou bolo zachytávať tváre ľudí, ktorých priviezli do koncentračného tábora.

Množstvo zo záberov zostalo zachovaných a stali sa tak svedectvom hrôz, ktoré sa v tábore udiali.

Príbeh Wilhelma Brassa si môžete prečítať v našom článku, kde sa dozviete aj to, čo od neho chcel Anjel smrti Josef Mengele a či sa po vojne vrátil k fotografovaniu: Telá vychudnuté na kosť aj obete experimentov. Vďaka fotografovi z Auschwitzu poznáme aj príbehy obetí Mengeleho

„Inšpiráciu čerpám z hlúposti,“ hovorí Rosie Naive Art

Chcela predávať v trafike a čítať si časopisy, snívala o tom, že bude princeznou a istý čas premýšľala aj nad tým, že sa stane veterinárkou. Ružena Babicová sa napokon vydala iným smerom. Dnes je známa ako Rosie — umelkyňa a žena, ktorá zachraňuje salamandry pred autami.

„Hlboko v horách sme poznali všetky studničky, vedeli sme, že nemusíme so sebou nosiť vodu, pretože sme poznali miesta, kde sa dalo napiť. Vedeli sme, kde rastú huby aj lesné maliny. Nikto sa nebál medveďov, ktoré tam žili, brali sme ich ako súčasť prírody, ľudia len občas spomenuli, že v malinčí stretli medveďa, tak si treba pískať,“ spomína na svoje detstvo.

Ružena Babicová je piatou respondentkou v sérii rozhovorov so ženami z verejného života, ktoré hýbu spoločnosťou. Hovorí o svojom umení, o tom, čo ju inšpiruje, vysvetľuje, prečo sa v dielach nevyhýba vulgarizmom, opisuje situáciu v kultúre a kriticky hodnotí stav prírody na Slovensku a postoj ľudí k nej.

„Ja sa tak hanbím, že sa správame ako barbari a rozpredávame svoju krajinu štýlom po nás potopa. Ibaže po nás nebude len potopa, ale aj sucho,“ hovorí.

Viac sa dočítate v tomto rozhovore: Rosie Naive Art: Inšpiráciu čerpám z hlúposti, zdrojov je požehnane. Medveďov sme sa nikdy nebáli, nie je na to dôvod

Nakupovali tu tisíce Slovákov, dnes už ich u nás nenájdete

Prázdne obchodné priestory, opustené objekty či vyblednuté reklamné materiály a pútače. Nuž, aj takto skončili niektoré príbehy obchodných reťazcov na Slovensku. V súčasnosti máme na domácom trhu niekoľko etablovaných hráčov ako Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Coop Jednota či Fresh. Niektoré z nich svoju tuzemskú púť začali práve na troskách neúspešných predchodcov.

V tvrdom maloobchodnom prostredí sa od pádu socializmu snažilo uchádzať o priazeň slovenských zákazníkov niekoľko domácich, ale predovšetkým zahraničných reťazcov. Išlo o americký Kmart, žlto-modrú Hypernovu či francúzsky Carrefour.

Ak vás zaujíma, ktoré obchodné značky sa u nás snažili presadiť a aké boli dôvody ich neúspechu, určite si prečítajte náš článok: Nakupovali tu tisíce Slovákov, ostali po nich iba prázdne budovy či staré reklamy. Týmto reťazcom to u nás nevyšlo.

18 eur na noc, potraviny o 25 % lacnejšie než v Bratislave

Pestrofarebné domčeky na námestí, línie pôvodných mestských hradieb a vynikajúce jedlo — tak by sme v krátkosti zhrnuli návštevu poľského Zamośću. Ak vás omrzeli okukané destinácie, za niečím novým nemusíte cestovať vôbec ďaleko. Stačí si to namieriť napríklad k našim severným susedom. Na chvíľu zabudnite na Varšavu, Krakov či Katovice — aj keď tieto mestá milujeme a všetkými desiatimi vám ich odporúčame navštíviť, tentoraz sme objavili mesto, ktoré pre mnohých Slovákov ešte zostáva skrytým klenotom.

Veľkou výhodou cestovania do poľských končín je, že ceny ubytovania nemusia zruinovať váš rozpočet a začínajú na príjemných sumách. Presvedčili sme sa o tom aj v prípade Zamośću.

Čo všetko môžete v tomto poľskom klenote vidieť a zažiť, sme pre vás zhrnuli v našej reportáži: 18 eur na noc, potraviny o 25 % lacnejšie než v Bratislave: Našli sme skrytý klenot u našich susedov, vyrazte sem na víkend

Desivý prípad zmiznutého dievčatka, ktoré malo s únoscom dve deti

Prípad Jaycee je jedným z najdesivejších únosov malého dievčatka, za ktorým stál manželský pár. Keď mala Jaycee len 11 rokov, prežila si nočnú moru, keď ju pred očami jej nevlastného otca uniesli tak, že ju ochromili paralyzérom a strčili do auta. Roky o nej nikto nič nevedel a hoci po nej intenzívne pátrali, kým sa vďaka náhode vyslobodila, prešla si hotovým peklom.

Počas osemnástich rokov, kedy ju držali v zajatí a ubližovali jej, porodila dve dcéry, o ktorých musela tvrdiť, že sú jej sestry. Je neuveriteľné, že ju nevypátrali skôr, keďže žila v stane na dvore ich domu, ktorý nebol na samote.

Ako sa jej podarilo vyslobodiť a ako jej príbeh pokračoval, si môžete prečítať v našom článku: Dievčatko bolo 18 rokov držané a znásilňované: S únoscom malo dve deti, nikto im nepomohol

Vyskúšali sme ferrari medzi rýchlovlakmi

Hoci sú dnes rýchlovlaky symbolom technologického pokroku a prestíže, za ich vznikom stoja čisto praktické dôvody. Medzi najikonickejšie z nich nepochybne patrí japonský Šinkansen, no rýchlovlakmi sa môžeme previesť aj v Európe. V Taliansku sme otestovali rovno dvoch rivalov, rýchlovlaky Frecciarossa a Italo.

Jeden zo spoluzakladateľov — bývalý prezident Ferrari Luca Cordero di Montezemolo — vo vlakoch Italo spojil víziu rýchlosti, elegancie a talianskeho dizajnu s cieľom vytvoriť „ferrari“ medzi vlakmi. So súpravami v červeno-čiernej kombinácii, schopnými dosiahnuť rýchlosť až 360 kilometrov za hodinu, sa mu tento cieľ podarilo naplniť — minimálne z marketingového hľadiska. Na trase z Milána do Benátok sme zaplatili 45 €, čím Italo „podliezlo“ Frecciarossu o 11 € a v prepočte vyšlo na 22,50 eura na osobu.

Čo všetko sme dostali v cene lístka, sa dozviete v našom článku: Zaplatili sme 22,50 € a vyskúšali ferrari medzi rýchlovlakmi: Jazdia neďaleko Slovenska až 320 km/h, toto nás sklamalo

Príbeh diktátora, ktorý je zodpovedný za smrť miliónov ľudí

Keď sa povie diktátor, väčšina ľudí si predstaví Stalina alebo Hitlera. Obrovské hrôzy však napáchal aj menej známy diktátor Kambodže Pol Pot, ktorý svojím vyčíňaním pripravil o život až tretinu krajiny. Jeho vláda je dodnes považovaná za jeden z najhorších diktátorských režimov sveta.

Pol Pot, vlastným menom Saloth Sar, sa narodil 19. mája 1925 vo vtedajšej Francúzskej Indočíne. Pochádzal z obyčajnej rodiny, no podarilo sa mu získať štipendium na štúdium v Paríži. Školu však nedokončil a bol nútený vrátiť sa späť do rodnej krajiny. Práve v Paríži sa začal zaujímať o politiku. Jeho snom bolo oslobodiť Kambodžu od francúzskej nadvlády, a preto sa pridal ku komunistom. Ako sa mu podarilo dostať sa do vedenia krajiny a akým krutým spôsobom vraždil?

Dočítate sa v našom článku: Ľudí nechal udupať slonmi či rozsekať mačetou. Diktátora zodpovedného za milióny životov nikdy nepotrestali

Veronika a Peter žijú v lete v Chorvátsku

Zo srdca Slovenska až na juh Chorvátska. Od jari do jesene žijú pri tyrkysových vodách Jadranu a zimu trávia doma v Banskej Bystrici. Z lásky ku krajine tisícich ostrovov, priezračného mora, bohatej histórie, úchvatnej prírody a k cestovaniu vybudovali vlastnú cestovnú kanceláriu, ktorá už celé desaťročie spája dve krajiny a ich životy rozdeľuje medzi more a hory.

Pre Veroniku, Petra a ich dve deti Sandru a Marka je Chorvátsko domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov. Ich cestovná kancelária sa tak postupne stala synonymom pre osobný prístup a autentické zážitky. Ako sa zo Slovákov stali „takmer domáci“, prečo Chorvátsko nikdy nestratí svoje čaro, aj keď ceny rastú, a aké časti krajiny odporúčajú, sa dozviete v našom rozhovore.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Veronika a Peter žijú v lete v Chorvátsku: Nájdete tu aj cenovo prijateľné ubytovanie. Potraviny stoja rovnako ako u nás

Identifikovali obeť jedného z najhorších sériových vrahov USA

Keď sa pozriete na Herba Baumeistera, možno vám príde na um, že pôsobí ako trochu nahnevaný vedúci predajne, ktorý je pripravený znepríjemniť niekomu deň. Uverili by ste ale tomu, že je sériovým vrahom, ktorý kruto pripravil o život najmenej 11, no možno až 25 obetí? Herb za sebou zanechal list na rozlúčku, ale aj utrpenie, aké by ste nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi.

Ku skutkom sa nepriznal. V liste sa poľutoval, že mu skrachovalo manželstvo aj biznis. Jedného dňa však jeho syn našiel v záhrade rodinného domu ľudské pozostatky. Ukázalo sa, že nimi bol posiaty celý pozemok. Do dnešného dňa sa nepodarilo identifikovať všetky obete.

Ak sa chcete o brutálnom sériovom vrahovi a jeho vyčíňaní dozvedieť viac, kliknite sem: Bol posadnutý močením, podľa polície brutálne zavraždil 25 mužov: Toto je jeden z najhorších sériových vrahov USA