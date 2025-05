Bol posadnutý močením, podľa polície brutálne zavraždil 25 mužov: Toto je jeden z najhorších sériových vrahov USA

Keď sa pozriete na Herba Baumeistera, možno vám príde na um, že pôsobí ako trochu nahnevaný vedúci predajne, ktorý je pripravený znepríjemniť niekomu deň. Uverili by ste ale tomu, že je sériovým vrahom, ktorý kruto pripravil o život najmenej 11, no možno až 25 obetí? Herb za sebou zanechal list na rozlúčku, ale aj utrpenie, aké by ste nepriali ani najhoršiemu nepriateľovi.

Hral sa s mŕtvymi zvieratami

V nejednom prípade sériový vrah prežil ťažké detstvo. Ako informuje web Murderpedia, Herbert Richard „Herb“ Baumeister, ktorý sa v roku 1947 narodil ako najstarší zo štyroch súrodencov, mal ako dieťa údajne celkom normálny život. Všetko sa začalo meniť v období puberty, kedy jeho správanie začalo byť naozaj znepokojivé.

V rámci jedného z incidentov sa vymočil učiteľovi na stôl a položil mu naň mŕtvu vranu. Inokedy sa zas hral s telami mŕtvych zvierat. Niektorí Herbovi známi sa neskôr vyjadrili, že pôsobil, akoby mal fetiš súvisiaci s močením, píše sa v správe z Radford University. Zaoberal sa vraj otázkou, ako asi ľudský moč chutí.

Podľa Murderpedie, rodičia chlapca vzali k niekoľkým odborníkom. Bola mu diagnostikovaná paranoidná schizofrénia, no nebol psychiatricky liečený (s výnimkou dvoch mesiacov, kedy bol údajne hospitalizovaný).

Zdanlivo slušný manžel, pod povrchom beštia

