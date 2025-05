Na internátoch STU úraduje „fixkový fantóm“: Kreslí hákové kríže a píše rasistické odkazy, prehovorila jedna zo študentiek

Na jednom z internátov Slovenskej technickej univerzity (STU) začali na chodbách a výťahoch pribúdať nacistické symboly, rasistické či hanlivé slová a vulgarizmy. Školský dom Jura Hronca, známy ako „Bernolák“, čelí výtržníctvu zatiaľ neznámeho vandala, respektíve neznámych vandalov, ktorí poškodili spoločné priestory a svoje „odkazy“ adresujú aj jednej konkrétnej osobe – študentke Pavlíne.

Čo sa stalo?

Výťahy sú popísané „hákovými“ krížmi, objavilo sa na nich slovo ne*er alebo vulgarizmy či „kresba“ peni*u. Celá situácia vznikla koncom apríla, kedy jeden z výťahov niekto pokreslil ružovou farbou a do nej vyryl „hákové“ kríže.

Slovo „hákový“ dávame do úvodzoviek, keďže nejde o presnú interpretáciu symbolu nacistického Nemecka. Svastika je vo všetkých prípadoch otočená iným smerom ako tá pôvodná, známa najmä z čias druhej svetovej vojny. To, čo sa na internáte objavuje, pripomína skôr hinduistický symbol šťastia. Redakcia má k dispozícii originálne fotografie, vzhľadom na vulgárny obsah sme sa ich však rozhodli zarastrovať.

Interez požiadal univerzitu o stanovisko k situácii, ktorá na internátoch vznikla. „STU odsudzuje vandalizmus, poškodzovanie zariadenia študentského domova i spôsob, akým sa udialo. V týchto chvíľach vedenie internátu podniká kroky na zistenie páchateľa a odstránenie následkov jeho neprijateľného počínania,“ povedal nám manažér komunikácie a hovorca STU Juraj Rybanský.

STU bude svoje stanovisko rozširovať, za univerzitu a ŠD Jura Hronca komunikuje Juraj Rybanský. Kontaktovali sme aj Policajný zbor SR, ktorému sme zaslali fotografie „falošných“ svastík. Polícia sa prípadom bude zaoberať, článok budeme aktualizovať o stanovisko.

Začalo to koncom apríla

„Pred viac ako dvoma týždňami som išla výťahom, ktorý niekto pomaľoval ružovou farbou. Do nej vyškriabal dva hákové kríže. Fotku som pridala do skupiny a upozornila na to, že je to neprípustné a že ľudia, ktorí to urobili, by sa mali hanbiť,“ povedala pre interez študentka Pavlína.

