Je to škandál, tvrdí Kaliňák: Odmieta tvrdenie, že darovaním stíhačiek MiG-29 nevznikla škoda, vyšetrovateľ má podľa neho strach

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Petra Sušaninová
SITA
Vo veci bude podaná sťažnosť.

Tvrdenie, že darovaním stíhačiek MiG-29 nevznikla škoda, je škandál. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v reakcii na zastavenie stíhania vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine. Minister vyhlásil, že sa nedá povedať, že nevznikla škoda.

„Bola snáď náhrada? Má snáď štát náhradu iných bojových lietadiel za tých 14? To je absurdné,“ vyhlásil minister s tým, že by bral, keby vyšetrovateľ povedal relevantné dôvody pre zastavenie stíhania, no vyzerá to podľa neho, že sa prípadu chcel zbaviť alebo sa možno bojí, že sa mu niekto pomstí v prípade obvinenia.

„Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, lebo to je jeho slobodné rozhodnutie, mohol to zastaviť, lebo to nepovažuje za trestný čin, ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda?“ dodal Kaliňák s tým, že je to neuveriteľné a podajú v tejto veci sťažnosť. Minister obrany to teda nepovažuje za uzavretú vec.

Reprofoto: Facebook/SMER – SSD

Naď sa ospravedlnenia nedočká

„Žijeme v demokratickej krajine, kde je možnosť sa odvolať,“ zdôraznil Kaliňák. Súčasne doplnil, že ak exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) čaká verejné ospravedlnenie, tak toho sa nikdy nedočká. „To, že daroval stíhačky MiG-29 je fakt, ktorý sa stal. To je fakt. A mal za ne náhradu? Nemal. Pretože žiadne lietadlá v tej chvíli na Slovensku neboli,“ dodal minister a podotkol, že iné krajiny svoje lietadlá nedarovali bez toho aby mali náhradu, iba Slovensko.

„Tak už čo je väčším ohrozením záujmov SR ako toto?“ dodal Kaliňák. Naď súčasne avizoval, že podá trestné oznámenie alebo civilnú žalobu. Kaliňák mu odkázal, že nikoho nezastraší. „Strašne je zábavný. Hrozne chce zúriť. Je ako taký ten miešok, ktorý sa naduje a potom musí použiť nejaké tvrdé slová, aby to vyzeralo, že je obrovský. Ale potom vždy spľasne,“ povedal minister a zopakoval, že ak vyšetrovateľ zistí, že je nevinný, nemusia ho obviniť.

Foto: SITA/Jana Birošová

Slovensko bolo odkázané na pomoc susedných štátov

„Ja hovorím o tom, že sa vyšetrovateľ musí s tým vysporiadať a nesmie tvrdiť, že nevznikla škoda. Dali sme 14 kusov lietadiel alebo nedali sme? Tu nejde o to, či dostanete náhradu len v peniazoch. Ide o to, že v tej chváli nemalo Slovensko k dispozícii lietadlá, ktoré by mohli plniť povinnosti NATO,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že Slovensko bolo v ochrane neba odkázané na pomoc susedných štátov.

„Čiže dovoľte, aby som bol rozčúlený nad tým, že niekto je brutálny alibista alebo sa bojí. Keď sa bojí, nech ide robiť inštalatéra,“ uzavrel Kaliňák.

Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie

V kauze darovania stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine nastal zvrat. Bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine. Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál potvrdila, že vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa vo štvrtok 30. októbra.

Vyšetrovateľ tak podľa prokuratúry urobil preto, lebo bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci. Vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa nepodarilo preukázať, že by bola darovaním vojenskej techniky Ukrajine, konkrétne lietadiel MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB, spôsobená škoda SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kaliňák sa vyjadril k prijímaniu nových žandárov: Záujem o vstup ho prekvapil, prezradil prvé štatistiky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac