Je bezpečné jesť syr, ak je časť plesnivá? Chyba, ktorú možno robíte aj vy a môže sa vám vypomstiť

Aj keď sa snažíme jedlom neplytvať, občas sa jednoducho stane, že sa jedlo pokazí. Odborník na bezpečnosť potravín radí, či je bezpečné konzumovať chlieb alebo syr, ak je na nich trochu plesne. Prezradil, ktoré potraviny vyhadzovať nemusíte a ktorých je lepšie ihneď sa zbaviť.
Kedy jedlo radšej vyhodiť?
Ako píše Mail Online, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, mnohí sa riadia týmto pravidlom: „Keď pochybuješ, vyhoď to“. Neraz to ale znamená, že vyhadzujeme aj potraviny, ktoré by sa ešte dali bezpečne konzumovať. Niektoré potraviny, napríklad tvrdé syry, sa dajú zachrániť. Ale niektoré druhy skazených mliečnych výrobkov vás môžu poslať rovno do nemocnice.
Podľa odborníka na bezpečnosť potravín Keitha Schneidera je dôležité dať si pozor na zmeny vo farbe a štruktúre potravín. Baktérie, ako napríklad E. coli, ktoré sa na jedle môžu vyskytnúť, sú totiž nebezpečné. Iste ste sa už stretli aj s plesňou na potravinách. Podľa Scheidera nie všetky plesne sú patogénne. Niektoré plesne produkujú toxíny, ale ak nie ste odborník na plesne, je ťažké určiť, ktoré z nich sú alebo nie sú patogénne.
Niektoré plesne sú neškodné a stačí, ak časť potraviny odstránite. Ale iné druhy plesní produkujú mykotoxíny, ktoré môžu v lepšom prípade spôsobiť črevné ťažkosti a vracanie, a v horšom prípade viesť k poškodeniu orgánov a niektorým druhom rakoviny. Daktoré syry sú obzvlášť náchylné na rast mykotoxínov. Mäkké a polomäkké syry majú relatívne vysoký obsah vlhkosti, čo vytvára vhodné prostredie pre rast plesní.
Toto si myslí odborník o dátume spotreby
Ak máte mäkký syr, napríklad gorgonzolu alebo mozzarellu, jednoducho ho radšej vyhoďte. V prípade tvrdých syrov, ako je napríklad tvrdý čedar, stačí plesnivú časť a kúsok navyše odrezať, čím sa prípadným toxínom vyhnete. Tvrdé syry môžu pri správnom skladovaní vydržať tri až štyri týždne po otvorení, zatiaľ čo mäkké syry zvyčajne vydržia približne týždeň po otvorení balenia. Jogurt by sa mal tiež vyhodiť, ak sa na ňom objaví pleseň.
Typ plesne Stachybotrys chartarum, ktorá rastie na produktoch, všeobecne známa ako čierna pleseň, produkuje mykotoxíny v ovocí a zelenine skladovaných vo vlhkom prostredí. Prejavuje sa v podobe čiernych škvŕn a fľakov na ovocí a zelenine, najčastejšie na paradajkách. Vystavenie týmto mykotoxínom môže viesť k rôznym zdravotným problémom vrátane dýchacích problémov, alergických reakcií, podráždeniu kože a v závažných prípadoch k neurologickým príznakom, alebo k poškodeniu orgánov.
Mäkké pečivo ako chlieb alebo muffiny by ste tiež nemali za každú cenu zachraňovať, ak je na nich pleseň – vyhoďte ich. Tvrdšie ovocie a zelenina, ako sú mrkva a jablká, sa niekedy dajú zachrániť rovnako ako tvrdé syry. Ak uvidíte na čokoláde biele škvrny, nemusíte sa obávať, konzumácia je stále bezpečná, aj keď možno nebude chutiť až tak dobre. Častou mylnou predstavou o bezpečnosti potravín je dôležitosť dátumu spotreby. Ľudia v dôsledku dátumu často vyhadzujú potraviny, ktoré sú ešte dobré.
