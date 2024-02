Vedci prvýkrát v laboratóriu vypestovali „frankensteinovo jedlo“: Môže sa stať pokrmom budúcnosti

Podľa odborníkov je práve toto jedlo budúcnosťou udržateľného stravovania. V rámci experimentu totiž v laboratóriu vypestovali ryžové zrná s bunkami hovädzieho a kravského tuku vo vnútri.

Môže to byť jedlo budúcnosti

Ako informuje The Guardian, vedci vyrobili experimentálnu potravinu tak, že tradičné ryžové zrná pokryli špeciálnou želatínou a osadili ich kmeňovými bunkami kostrového svalstva a tuku, ktoré potom pestovali v laboratóriu. Po kultivácii svaloviny, tuku a ryže počas 9 až 11 dní obsahovali zrná mäso a tuk, čo viedlo k vytvoreniu konečného produktu. Ten by sa podľa výskumníkov v budúcnosti mohol stať výživnou a chutnou potravinou.

Profesor Jinkee Hong, ktorý viedol výskumný tím na univerzite Yonsei v Južnej Kórei, výsledný produkt aj uvaril a ochutnal. Dúfa, že bude cenovo dostupnejším zdrojom bielkovín ako tradičné hovädzie mäso a zanechá oveľa menšiu uhlíkovú stopu. „Po uvarení si ryža zachováva svoj tradičný vzhľad, ale nesie v sebe jedinečnú zmes vôní a chutí, vrátane jemnej orieškovej chuti a umami, ktoré sú charakteristické pre mäso,“ povedal Hong.

It’s the ultimate fusion food: a beef-rice hybrid with cow cells grown inside the grains. https://t.co/M3Cv1ggkF0 — New Scientist (@newscientist) February 14, 2024

Aj keď chuť nie je presnou replikou chuti hovädzieho mäsa, podľa odborníkov je to niečo nové a chutí to dobre. Ryža je prevažne sacharid s menším podielom bielkovín, tukov, vitamínov a minerálov, píšu vedci v časopise Matter. Tým, že do ryže implementovali mäso, vytvorili potravinu, ktorá je sama osebe hlavným chodom, zasýti a poskytne dostatočné množstvo živín.

Niektorí majú pochybnosti

Hybridná ryža je krehkejšia ako mäkká a lepkavá tradičná ryža. Obsahuje však o 8 % viac bielkovín a o 7 % viac tuku. Jej chuť a vôňa sa líšia v závislosti od toho, či obsahuje viac tuku alebo svalového tkaniva. Podľa výpočtov vedcov by hybridná ryža mohla zvýšiť udržateľnosť produkcie potravín. Výroba hybridnej ryže je totiž finančne nenáročná a zanechá len zlomok uhlíkovej stopy.

Bolo by možné rýchlo a jednoducho ju dodávať do regiónov, ktoré čelia hladomoru. Slúžiť by mohla aj ako potrava pre astronautov a armádu. Tím vedcov v súčasnosti skúma alternatívy, ktoré by im umožnili hybridnú ryžu vyrábať bez toho, aby bolo potrebné odoberať tkanivá zo živých zvierat. Budúce verzie ryže by mohli obsahovať iné druhy mäsa alebo rýb, aby sa uspokojili rôzne chute a výživové požiadavky.

Mnohí však majú o novom hybridnom jedle pochybnosti vzhľadom na to, že kilogram takejto ryže obsahuje menej ako 5 gramov mäsa. Ak chcú vedci nahradiť bežné mäso, podiel bielkovín by vo finálnom produkte mal byť podľa odborníkov vyšší.