Jar ukáže svoju lepšiu tvár, dnešné počasie bude lákať von: Sobota bude príjemná, no front už klope na dvere

Na Slovensku pokračuje príjemné jarné počasie, ktoré praje pobytu vonku aj výletom. Sobota prinesie prevažne slnečný deň, no počasie nebude úplne bez oblakov ani vetra. Už nedeľa pritom naznačí blížiacu sa zmenu.
Podľa portálu iMeteo bude sobotné počasie ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý však prechodne naruší slabnúci oklúzny front od severozápadu. Už zajtrajší vývoj podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu naznačuje príchod studeného frontu.
Sobota bude ideálna na výlety, počítajte však s vetrom
Ráno sa nieslo v znamení jasnej až polooblačnej oblohy, miestami sa mohla objaviť hmla. Nočné teploty klesli na 7 až 1 °C, v dolinách a kotlinách ojedinele až na -5 °C. Počas dňa bude spočiatku jasno, no od západu začne postupne pribúdať oblačnosť. Tá sa môže miestami rozšíriť až na zamračenú oblohu, no aj napriek tomu zostane na viacerých miestach dostatok slnečných lúčov.
Len výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky s úhrnom do 2 mm. Denné teploty vystúpia na 14 až 19 °C. Chladnejšie bude najmä na severe krajiny, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a v častiach Trenčianskeho kraja, kde sa teploty budú pohybovať okolo 12 °C.
Na horách vo výške približne 1 500 m bude okolo 4 °C. Počas soboty sa prejaví aj vietor. Fúkať bude západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, pričom v nárazoch môže prechodne zosilnieť až na 55 km/h, najmä na západe Slovenska. Práve vietor môže mierne znížiť pocitovú teplotu.
Nedeľa prinesie viac oblakov aj náznak zmeny
Už v nedeľu sa počasie začne meniť. Od juhu bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše, zatiaľ čo od severozápadu začne do strednej Európy postupovať studený front. Pred ním k nám prechodne prenikne veľmi teplý vzduch od juhozápadu. Počas noci môže byť miestami zväčšená až veľká oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky.
Ráno sa môže lokálne objaviť hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 7 až 2 °C, v údoliach ojedinele približne na 0 °C. Cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Maximálne denné teploty vystúpia na 16 až 21 °C, len na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie.
Vietor bude prevažne slabý, postupne sa zmení na južný až juhozápadný a dosiahne rýchlosť približne 10 až 25 km/h. Víkend tak prinesie príjemné teploty aj vhodné podmienky na pobyt vonku, no nedeľa už bude predzvesťou zmeny, ktorú do našej oblasti prinesie blížiaci sa studený front.
