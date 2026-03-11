Jar prichádza skôr než zvyčajne: Najbližšie hodiny budú kritické, úsmev nám pokazí každoročný jav

Ilustračná foto: (Flickr/Tambako The Jaguar)

Nina Malovcová
Nezvyčajne teplé počasie prinesie prvé jarné búrky.

Slovensko dnes zažíva mimoriadne teplý a slnečný deň, ktorý pripomína skôr začiatok apríla než prvú polovicu marca. Stabilné počasie však dlho nevydrží. Už vo štvrtok sa nad naším územím začne meniť synoptická situácia a na niektorých miestach sa môžu objaviť prvé jarné búrky tohto roka.

Informuje o tom portál iMeteo, podľa ktorého sú aktuálne teploty na Slovensku približne o 4 °C až 6 °C vyššie, než je na toto obdobie bežné. Práve nezvyčajne teplé počasie vytvára podmienky na skorší začiatok búrkovej sezóny, ktorá sa zvyčajne rozbieha až v apríli.

Dnes vrcholí prílev teplého vzduchu

Streda prinesie na väčšinu územia Slovenska jasno až polojasno. Počas dňa sa síce môže miestami objaviť prechodne zväčšená oblačnosť, no zrážky sa neočakávajú. Teploty budú na začiatok marca veľmi vysoké. Najvyššia denná teplota vystúpi približne na 14 °C až 19 °C, v chladnejších dolinách môže byť ojedinele okolo 12 °C.

Na horách vo výške približne 1500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 4 °C. Nad našou oblasťou zároveň vrcholí prílev teplejšieho vzduchu. Práve tento teplý vzduch vytvára podmienky na to, aby sa atmosféra v nasledujúcich hodinách postupne stávala nestabilnejšou.

Vo štvrtok dorazí studený front

Po dlhšom období stabilného počasia sa situácia začne meniť už vo štvrtok. Do našej oblasti totiž postúpi studený front, ktorý ukončí sériu slnečných dní. Front sa však nebude presúvať rýchlo cez celé územie. Meteorológovia očakávajú, že sa bude priamo nad Slovenskom postupne rozpadať.

Ilustračné foto: Pexels

To spôsobí prísun vlhkejšieho vzduchu a zároveň vytvorí vhodné podmienky na vznik prehánok a búrok. Počas štvrtkového popoludnia sa bude vzduch nad Slovenskom postupne slabilizovať. Najskôr sa začne tvoriť kopovitá oblačnosť a následne sa môžu objaviť prehánky alebo búrky.

Najväčšie riziko bude na severe Slovenska

Podľa aktuálnych meteorologických modelov sa búrky najpravdepodobnejšie vyskytnú v horských oblastiach severného Slovenska. Riziko sa týka najmä severozápadu krajiny, Žilinského kraja a oblastí v okolí Tatier. Búrky by sa mali objavovať najmä vo štvrtok popoludní. Sprievodným javom bude najmä zosilnenie zrážok a zvýšená elektrická aktivita.

Najväčšie riziko tak budú predstavovať najmä blesky. V tejto chvíli sa však neočakávajú výraznejšie nebezpečné sprievodné javy, ako napríklad silný vietor alebo krupobitie.

Zmena počasia by nemala trvať dlho. Už v piatok sa totiž situácia opäť stabilizuje a studený front sa presunie ďalej.Na Slovensko sa tak vráti stabilné a opäť veľmi teplé počasie, ktoré bude pokračovať aj v závere týždňa.

