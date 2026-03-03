Jadrové zariadenie Natanz je poškodené: Agentúra pre atómovú energiu potvrdila zásah americko-izraelských úderov

Poškodené sú podľa MAAE „vstupné budovy“ do podzemnej časti jadrového zariadenia v Natanze.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok oznámila, že iránske jadrové zariadenie Natanz je čiastočne poškodené v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. Upozornila na to agentúra AP, informuje TASR.

Poškodené sú podľa MAAE „vstupné budovy“ do podzemnej časti jadrového zariadenia v Natanze, ale v súčasnosti sa „neočakávajú žiadne rádiologické dôsledky“.

Rozdielne vyjadrenia o škodách

Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí už v pondelok tvrdil, že jadrové zariadenie Natanz zasiahli izraelsko-americké údery. Riaditeľ MAAE Rafael Grossi v ten istý deň uviedol, že agentúra doposiaľ nezaznamenala žiadne náznaky o škodách na niektorom z jadrových zariadení Iránu.

