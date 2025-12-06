Jackpot padol hneď dvakrát: Vieme, aké boli výherné čísla. Muž mal ruku zo zlata, získal 23,5 milióna eur

Šťastie mu priniesla kombinácia hlavných čísel 14, 30, 34, 35, 40 a dodatkových čísel 4 a 6.
Informáciu zverejnil portál TV Noviny, ktorý sa odvoláva na dánskeho prevádzkovateľa lotérie Eurojackpot, spoločnosť Danske Spil.
Dve hlavné výhry v rámci jedného týždňa
Darilo sa však aj mimo Dánska a k miliónovej výhre sa v utorok prepracoval aj hráč z Grécka. V druhom poradí získal viac než úctyhodných 1 360 304 eur. Napriek tomu, že jackpot mu ušiel doslova o chlp, smútiť určite nebude.
A mimoriadne priaznivý týždeň pre hráčov nadnárodnej lotérie Eurojackpot pokračoval aj v piatok. Opäť padla hlavná výhra, tentoraz v Nemecku. Tamojší výherca uhádol všetky čísla (1, 4, 18, 22, 24 a dodatkové 6 a 10) a odniesol si rovných 10 miliónov eur. Ako pripomínajú TV Noviny, dva jackpoty v priebehu jediného týždňa patria medzi skutočne výnimočné udalosti.
Piatkové žrebovanie však prinieslo radosť aj na Slovensko. Jeden z domácich hráčov získal 3. cenu v poradí a na jeho účet pribudne viac než 120-tisíc eur.
Nahlásiť chybu v článku