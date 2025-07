Izrael zaútočil na Damask: Zasiahnutá mala byť veľmi dôležitá budova, zranili sa aj civilisti

Izraelská armáda v stredu oznámila, že na hranicu so Sýriou posiela viac vojakov. Podľa agentúry AFP Izrael k tomuto kroku pristúpil po tom, čo prisľúbil zintenzívniť svoje útoky na Sýriu, ak sa tamojšie vládne sily nestiahnu z juhu krajiny. Armáda tiež uviedla, že zasiahla vchod budovy sýrskeho vojenského veliteľstva v Damasku, píše TASR.

„V súlade s hodnotením situácie sa (izraelské vojenské sily) rozhodli posilniť svoje jednotky v oblasti sýrskej hranice,“ uviedla armáda. „Izraelská armáda bude pokračovať v obranných a útočných operáciách s cieľom zachovať bezpečnosť izraelských občanov,“ dodala, informuje portál The Times of Israel (TOI). Sily zahŕňajú štyri roty pohraničnej polície.

Stovky mŕtvych

K tomuto kroku došlo po násilnostiach v sýrskej provincii Suwajdá medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a beduínm, ktoré si od nedele vyžiadali najmenej 248 mŕtvych. Izrael v utorok zaútočil na sýrske sily v tejto provincii a izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom útokov je chrániť drúzov a zabezpečiť demilitarizáciu oblasti v blízkosti izraelských hraníc. Prítomnosť sýrskych jednotiek v tejto oblasti označili obaja za bezpečnostnú hrozbu.

Kac zároveň v stredu zopakoval, že izraelská armáda bude pokračovať v útokoch na sýrske vládne sily, pokiaľ sa nestiahnu z mesta Suwajdá. Armáda medzičasom potvrdila, že zaútočila dronom na Damask a uviedla, že zasiahla budovu vojenského veliteľstva. Izraelská armáda podľa vyhlásenia pokračuje v monitorovaní vývoja a aktivite proti drúzskym civilistom v južnej Sýrii a „v súlade s nariadeniami politického vedenia útočí na oblasť aj je pripravená na rôzne scenáre“.

Sýrske médiá informovali, že pri izraelskom útoku v hlavnom meste utrpeli zranenia dvaja civilisti. AFP s odvolaním na sýrsku tlačovú agentúru SANA uviedla, že izraelské jednotky zasiahli aj mesto Suwajdá. Spravodajca AFP bol svedkom útoku na vojenské vozidlo pri západnom vstupe do tohto mesta, kde sa zhromaždili vládne sily pred rozmiestnením v meste.

Izraelská armáda zároveň oznámila, že desiatky Sýrčanov sa v stredu pokúsili vstúpiť do Izraela neďaleko sýrskeho mesta Hader. Súčasne sa civilisti z izraelskej strany hranice dostali do Sýrie, pričom armáda podľa svojho vyhlásenia pracuje na tom, aby civilistov – drúzskych obyvateľov Izraela – vrátila späť do krajiny.