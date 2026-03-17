Izrael zasadil úder Iránu: Pri útoku zahynul veliteľ polovojenských síl, terčom bol aj významný tajomník

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Izrael zaútočil na iránske velenie.

Izraelská armáda v noci podnikla viacero útokov na vysokopostavených predstaviteľov Iránu. Pri jednom z nich zahynul veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání. Izrael zaútočil aj na tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního.

Aktuálne nie je jasné, či pri útoku prišiel o život alebo bol zranený. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel. Solejmáního zasiahli v stanovom tábore pre jednotky Basídž. Tábor zriadili po tom, ako Izrael zničil viaceré veliteľské centrá tejto polovojenskej organizácie spadajúcej pod Zbor islamských revolučných gárd (IRCG). Popri Solejmániovi zahynulo aj viacero ďalších vysokopostavených veliteľov Basídžu vrátane jeho zástupcu.

Basídž je známy potláčaním protestov

TOI pripomína, že jednotky Basídž-e Mostazafín (Mobilizácia utláčaných) sú známe pre násilné potláčanie protivládnych protestov. Okrem Solejmáního Izrael v noci zabil aj jedného z lídrov palestínskeho Islamského džihádu Akrama Adžúrího a ďalších popredných predstaviteľov tejto palestínskej militantnej organizácie.

Foto: SITA/AP

Veliteľ izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir vyhlásil, že počas noci dosiahli „významné úspechy v oblasti eliminácie nepriateľov, čo môže mať vplyv na výsledky kampane a misie izraelských ozbrojených síl“.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že pri nočnom izraelskom vzdušnom útoku zahynul tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání. O útoku krátko predtým informovali aj izraelské médiá. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac