Izrael prepustil 1968 palestínskych väzňov: Výmenou za to Hamas pustil posledných 20 živých rukojemníkov

Súčasťou dohody medzi Izraelom a Hamasom bolo aj vydanie tiel 28 mŕtvych rukojemníkov.

Izrael v pondelok v rámci dohody o prímerí s palestínskym radikálnym hnutím Hamas prepustil 1968 palestínskych väzňov. Výmenou za to Hamas pustil na slobodu posledných 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske komandá zavliekli do Pásma Gazy po útoku na juh Izraela 7. októbra 2023. Neskôr Hamas odovzdal aj telá dvoch mŕtvych rukojemníkov. S odvolaním sa na oficiálne stanovisko izraelskej väzenskej správy o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR

Palestínski väzni z vojenskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu boli po ukončení všetkých administratívnych procedúr rozvezení na rôzne miesta na tomto území a do východného Jeruzalema, ktorý je anektovaný Izraelom. Z väznice Kciot na juhu Izraela boli prepúšťaní palestínski väzni prevezení cez priechod Kerem Šalom do Pásma Gazy.

Viac než 1700 Palestínčanov zadržaných v Pásme Gazy

Väzenská správa potvrdila, že medzi prepustenými bolo 250 Palestínčanov zadržaných z „bezpečnostných dôvodov“ vrátane mnohých odsúdených za teroristické útoky proti Izraelu a viac než 1700 Palestínčanov zadržaných v Pásme Gazy po vypuknutí vojny.

Súčasťou dohody medzi Izraelom a Hamasom bolo aj vydanie tiel 28 mŕtvych rukojemníkov. Podľa správy spravodajského webu The Times of Israel z pondelka podvečera Červený kríž medzičasom informoval izraelskú armádu, že na juhu Pásma Gazy od Hamasu vyzdvihol dve rakvy s telami zabitých rukojemníkov. Dopraví ich k izraelským jednotkám v palestínskej enkláve, kde sa uskutoční obrad vedený vojenským rabínom. Následne budú pozostatky prepravené do Izraela na identifikáciu.

Červený kríž má v pondelok večer v Pásme Gazy vyzdvihnúť ešte ďalšie dve rakvy s telami zabitých rukojemníkov a dopraviť ich k izraelským jednotkám. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá rukojemníkov nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá.

