Islamský štát údajne ocenil útočníkov z pláže Bondi: Vyzýva, aby sa nimi inšpirovali aj prívrženci v Európe

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
„Židia dnes krvácajú v uliciach Austrálie."

Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vo štvrtok údajne ocenila teroristický útok na pláži Bondi v austrálskom Sydney. Zodpovednosť zaň však neprevzala, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Online newsletter spájaný s Islamským štátom oslavoval útok ako „pýchu Sydney“ a útočníkov ako „jedinečné duo“.

Podľa agentúry DPA tým mohli autori naznačiť, že boli stúpencami tejto radikálnej skupiny. Austrálske úrady v súčasnosti možné prepojenie s IS vyšetrujú.

Newsletter: Židia dnes krvácajú v uliciach Austrálie

„Hoci Islamský štát ešte nemal príležitosť zapojiť sa do (priameho) súboja so Židmi, jeho vojaci, delegácie a podporovatelia neprestali vo svojich pokusoch útočiť na Židov všade,“ uvádza newsletter.

Foto: TASR/AP

„Židia dnes krvácajú v uliciach Austrálie po tom, čo (fanatici) reagovali na výzvu a dodržali odporúčania zamerať sa na náboženské sviatky a zhromaždenia,“ stojí ďalej v newslettri.

Džihádistická skupina následne vyzvala svojich prívržencov v Belgicku vykonať podobné útoky na Židov a kresťanov počas vianočných sviatkov.

Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed v nedeľu začali strieľať z pušiek na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) na pláži Bondi a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený.

Pozri aj tento článok
Členka PS šírila konšpirácie o útoku na Bondi Beach: Komunita Židov na Slovensku okamžite reagovala

