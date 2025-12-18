Islamský štát údajne ocenil útočníkov z pláže Bondi: Vyzýva, aby sa nimi inšpirovali aj prívrženci v Európe

Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vo štvrtok údajne ocenila teroristický útok na pláži Bondi v austrálskom Sydney. Zodpovednosť zaň však neprevzala, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Online newsletter spájaný s Islamským štátom oslavoval útok ako „pýchu Sydney“ a útočníkov ako „jedinečné duo“.
Podľa agentúry DPA tým mohli autori naznačiť, že boli stúpencami tejto radikálnej skupiny. Austrálske úrady v súčasnosti možné prepojenie s IS vyšetrujú.
Newsletter: Židia dnes krvácajú v uliciach Austrálie
„Hoci Islamský štát ešte nemal príležitosť zapojiť sa do (priameho) súboja so Židmi, jeho vojaci, delegácie a podporovatelia neprestali vo svojich pokusoch útočiť na Židov všade,“ uvádza newsletter.
„Židia dnes krvácajú v uliciach Austrálie po tom, čo (fanatici) reagovali na výzvu a dodržali odporúčania zamerať sa na náboženské sviatky a zhromaždenia,“ stojí ďalej v newslettri.
Džihádistická skupina následne vyzvala svojich prívržencov v Belgicku vykonať podobné útoky na Židov a kresťanov počas vianočných sviatkov.
Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed v nedeľu začali strieľať z pušiek na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) na pláži Bondi a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený.
