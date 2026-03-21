Americká armáda tvrdí, že v Iráne zasiahla viac ako 8 000 cieľov: Vraví o najväčšom ničení za desaťročia

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Zasiahnuť mala aj 130 iránskych lodí.

Americká armáda počas svojej medzičasom trojtýždňovej ofenzívy proti Iránu zaútočila na viac ako 8000 cieľov. Patrilo k ním aj 130 iránskych lodí, oznámil v sobotu veliteľ regionálneho veliteľstva USA pre Blízky východ (CENTCOM) Brad Cooper. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.

„Je to najväčšie zničenie námorných síl počas obdobia troch týždňov od druhej svetovej vojny,“ vyhlásil americký admirál vo videu na sociálnej sieti. Potvrdil cieľ bojovať proti ohrozeniu medzinárodnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive Iránom.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Napätie eskaluje: USA a Izrael zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz
2.
Blízky východ je čoraz nestabilnejší: Slovensko stiahlo vojakov z Iraku, Trump avizuje ďalšie kroky
3.
Trump nazval členov NATO zbabelcami: Tvrdí, že vojna s Iránom je vyhratá a spojencom to nezabudne
Zobraziť všetky články (159)

Cooper priblížil, že armáda USA tento týždeň zhodila viacero bômb s hmotnosťou vyše 2 200 kilogramov na podzemný objekt na iránskom pobreží, ktorý Teherán využíval na skladovanie protilodných rakiet a ďalšej výzbroje predstavujúcej hrozbu pre lodnú dopravu.

Narušilo to schopnosť Iránu ohrozovať voľnú plavbu

„Zničili sme nielen tento objekt, no tiež zariadenia spravodajskej podpory a radarové stanice, ktoré boli používané na sledovanie pohybu lodí,“ dodal Cooper s tým, že to narušilo schopnosť Iránu ohrozovať voľnú plavbu v Hormuzskom prielive a okolí.

Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z konca februára sa lodná doprava v Hormuzskom prielive takmer zastavila. Cez strategickú morskú úžinu medzi Iránom a Ománom obvykle prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž napadol ženu v reťazci ostrým predmetom: Obvinili ho z pokusu o vraždu

Odporúčané články
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku

