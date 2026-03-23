Irán vyslal novú hrozbu: V prípade invázie majú len jeden scenár, ultimátum od Trumpa vyprší už dnes

Útok na Irán
Americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode s približne 2500 príslušníkmi námornej pechoty.

Rada obrany Iránu v pondelok pohrozila, že nechá rozmiestniť námorné míny v celom Perzskom zálive, ak sa nepriateľ pokúsi podniknúť pozemnú inváziu do krajiny. Predtým médiá informovali, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje plány na okupáciu alebo blokádu iránskeho ostrova Chárk s cieľom prinúť Teherán znovu otvoriť Hormuzský prieliv, píše TASR.

Rada vo vyhlásení varovala pred „akýmkoľvek pokusom o útok na iránske pobrežie alebo ostrovy“. Za následok to podľa nej bude mať, že všetky prístupové cesty v Perzskom zálive a pozdĺž pobrežia budú zamínované rôznymi typmi námorných mín.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
V meste počuť silné výbuchy: Izrael spustil ďalšiu vlnu útokov na Teherán
2.
Iránska armáda pohrozila úplným zavretím Hormuzského prielivu: Varuje amerického prezidenta
3.
Iránska raketa zasiahla mesto pri nukleárnom centre: Hlásia desiatky ranených
Zobraziť všetky články (163)

„V takomto prípade sa celý Perzský záliv prakticky na dlhú dobu ocitne v situácii podobnej tej v Hormuzskom prielive,“ upozornila rada. Pripomenula tiež, že plavidlá štátov, ktoré sa nezapájajú do bojov na Blízkom východe, môžu prejsť cez Hormuzský prieliv iba po dohode s Iránom.

Trumpovo ultimátum

V pondelok večer washingtonského času vyprší 48-hodinové ultimátum, ktoré Trump dal Iránu na to, aby opäť otvoril Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu. V opačnom prípade sú USA podľa neho pripravené zničiť elektrárne v islamskej republike.

V reakcii na Trumpovo ultimátum iránske sily pohrozili útokmi na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne.

Agentúra AP minulý týždeň s odvolaním sa na nemenovaný zdroj informovala, že americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode s približne 2500 príslušníkmi námornej pechoty. Toto nasadenie môže podľa médií signalizovať pozemnú operáciu pripravovanú viac než tri týždne po začiatku americko-izraelského útoku na Irán.

Trumpova administratíva podľa spravodajského webu Axios zvažuje okupáciu alebo blokádu ostrova Chárk, ktorý je kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry, pričom zabezpečuje približne 90 percent exportu ropy islamskej republiky. Biely dom v reakcii uviedol, že armáda USA môže ostrov „neutralizovať kedykoľvek“, ak Trump vydá príslušný rozkaz.

Účinná iránska blokáda v danej oblasti paralyzovala obchodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a prispela k prudkému rastu svetových cien ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnanci môžu skákať od radosti: Ak pôjdete do práce v tieto dni, dostanete príplatky

Odporúčané články
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

