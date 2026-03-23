Zamestnanci môžu skákať od radosti: Ak pôjdete do práce v tieto dni, dostanete príplatky

Príplatky za prácu počas štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli obvykle dňami pracovného pokoja, budú stáť štát asi desať miliónov eur. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Zamestnávateľovi by práca počas dní, ktoré boli predtým pracovným sviatkom, mala prinášať nejaký zisk. Preto by mal byť ochotný zaplatiť tie príplatky. Niečo to bude stáť aj štát. Áno, bude to stáť, hovoríme o sume okolo desať miliónov eur. Na druhej strane my hovoríme, keď sme ľuďom zrušili štátny sviatok, tak mali by mať nárok, to hovorím o štátnej správe, na príplatky. Keď ľudia budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike,“ spresnil minister financií.
Podľa Fica nešlo o chybu
Premiér Robert Fico odmieta, že príplatky za prácu počas zrušených sviatkov vznikli omylom. Tvrdí, že ide o zámer vlády, hoci ešte nedávno o chybe hovorili odborári, zamestnávatelia aj minister práce Erik Tomáš.
„My sme presne vedeli, o čo ide. My sme ľuďom zobrali deň voľna. Fabriky, majitelia sú nadšení, pretože výroba môže pokračovať. Keď sa to nepáči majiteľovi firmy, že musí dať viacej peňazí za tento zrušený štátny sviatok, tak nech v ten deň nerobí. Môže sa rozhodnúť,“ povedal.
Zrušenie dňa pracovného pokoja podľa predsedu vlády najviac postihlo ľudí, ktorí chodia do práce. „Takže by som potom poprosil, keby sme boli k sebe trošku féroví pri interpretácii niektorých rozhodnutí, ktoré sme urobili,“ dodal premiér.
Stopercentné príplatky pritom neplatí štát, ale zamestnávatelia. Týkajú sa sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli zrušené len dočasne na tento rok. Koalícia zároveň trvalo škrtla iné sviatky, konkrétne 1. september a 17. november.
Odlišný pohľad prezentoval ešte na jeseň minister práce Erik Tomáš, ktorý upozorňoval na problém v legislatíve. „Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj,“ uviedol. Na nezvyčajné nastavenie zákona pritom upozornili ako prví daňoví experti.
