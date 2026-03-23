Zamestnanci môžu skákať od radosti: Ak pôjdete do práce v tieto dni, dostanete príplatky

Ilustračná foto: SITA/Kancelária NR SR, Pexels

Lucia Mužlová
TASR
Premiér už komunikoval, že nejde o chybu v konsolidačnom balíčku.

Príplatky za prácu počas štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli obvykle dňami pracovného pokoja, budú stáť štát asi desať miliónov eur. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„Zamestnávateľovi by práca počas dní, ktoré boli predtým pracovným sviatkom, mala prinášať nejaký zisk. Preto by mal byť ochotný zaplatiť tie príplatky. Niečo to bude stáť aj štát. Áno, bude to stáť, hovoríme o sume okolo desať miliónov eur. Na druhej strane my hovoríme, keď sme ľuďom zrušili štátny sviatok, tak mali by mať nárok, to hovorím o štátnej správe, na príplatky. Keď ľudia budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike,“ spresnil minister financií.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Podľa Fica nešlo o chybu

Premiér Robert Fico odmieta, že príplatky za prácu počas zrušených sviatkov vznikli omylom. Tvrdí, že ide o zámer vlády, hoci ešte nedávno o chybe hovorili odborári, zamestnávatelia aj minister práce Erik Tomáš.

„My sme presne vedeli, o čo ide. My sme ľuďom zobrali deň voľna. Fabriky, majitelia sú nadšení, pretože výroba môže pokračovať. Keď sa to nepáči majiteľovi firmy, že musí dať viacej peňazí za tento zrušený štátny sviatok, tak nech v ten deň nerobí. Môže sa rozhodnúť,“ povedal.

Zrušenie dňa pracovného pokoja podľa predsedu vlády najviac postihlo ľudí, ktorí chodia do práce. „Takže by som potom poprosil, keby sme boli k sebe trošku féroví pri interpretácii niektorých rozhodnutí, ktoré sme urobili,“ dodal premiér.

Stopercentné príplatky pritom neplatí štát, ale zamestnávatelia. Týkajú sa sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli zrušené len dočasne na tento rok. Koalícia zároveň trvalo škrtla iné sviatky, konkrétne 1. september a 17. november.

Odlišný pohľad prezentoval ešte na jeseň minister práce Erik Tomáš, ktorý upozorňoval na problém v legislatíve„Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj,“ uviedol. Na nezvyčajné nastavenie zákona pritom upozornili ako prví daňoví experti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odborníci nevidia nádej: Máme za sebou rekordné roky a ani si to neuvedomujeme, čísla sú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac