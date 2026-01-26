Internet zaplavili dohady, polícia zasahuje: Prehovorila o vyšetrovaní nehody Jákliovej, všetko má byť inak

Po vlne špekulácií prichádza reakcia polície.

Polícia tragickú udalosť z minulého týždňa, ku ktorej došlo medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom v okrese Dunajská Streda, rieši ako dopravnú nehodu. Protiprávne konanie inej osoby v prípade tejto nehody, ktorú neprežila 31-ročná žena, nezistila.

Trnavská krajská polícia to oznámila pre „neutíchajúci záujem“ o túto nehodu. Zároveň požiadala verejnosť, aby nešírila neoverené a zavádzajúce informácie v online priestore, pretože sťažujú vyšetrovanie tejto tragickej dopravnej nehody, a tiež aby brali ohľad na pozostalú rodinu.

Tragická nehoda na ceste I/63

„Dopravní policajti doposiaľ vykonali v rámci vyšetrovania tragickej udalosti, pri ktorej prišla o život 31-ročná vodička, množstvo potrebných úkonov a zabezpečili tak dostatok dôkazov smerujúcich k tomu, že udalosť naďalej vyšetrujú ako dopravnú nehodu. Doposiaľ nebolo v súvislosti s udalosťou zistené žiadne protiprávne konanie inej osoby,“ uviedla polícia.

Mladá vodička Mercedesu minulý týždeň v stredu skoro ráno na ceste prvej triedy č. I/63 z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty a narazila do stromu. Následkom nárazu jej vozidlo začalo horieť. 31-ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Ako sa následne ukázalo, išlo o Moniku Jákliovú, ktorá bola známa v prostredí fitness modelingu.

