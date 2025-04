Iní nosia modely za tisíce, jeho stáli 7 eur: Pápež František nosil hodinky, ktoré si môže dovoliť každý

Tento jednoduchý životný štýl dodržiaval v mnohých aspektoch svojho života, a to aj pri osobných predmetoch, ktoré nosil každý deň. Okrem skromných bielych rúch, malého množstva strieborných šperkov a obyčajných čiernych topánok, nosil ešte jeden predmet, ktorý bol za bežných podmienok dobre ukrytý.

Ako informuje Religion Plugged, ako rímsky biskup a hlava jednej z najstarších náboženských inštitúcií si mohol pápež František dovoliť kúpiť takmer čokoľvek.

Napriek tomu však väčšinou volil skromnosť — a práve táto vlastnosť sa neskôr stala kľúčovou, ktorá ho odlišovala od mnohých jeho predchodcov.

Aj preto boli osobné predmety pápeža Františka väčšinou veľkou výnimkou, ktorá kontrastovala s prepychom, so zlatom a s bohatstvom Vatikánu. A medzi tieto lacné predmety patrili aj jeho náramkové hodinky.

Spoločnosť ani netušila, že ich hodinky si kupuje samotný pápež

Tie údajne stáli len niekoľko eur a ide o jednoduchý analógový model Casio MQ24-7B2. Informáciu potvrdila aj samotná spoločnosť Casio.

Keďže pápež František sa na verejnosti objavoval v rúchu s dlhými rukávmi, jeho hodinky sú na väčšine fotografií skryté. Ak sa predsa len objavia v zábere, zväčša ide len o nenápadný záblesk, z ktorého sa konkrétny model nedal určiť jednoznačne.

Hoci nie je známe, koľko presne pápež František za hodinky zaplatil, rôzne verzie tohto modelu sa dnes dajú nájsť v slovenských e-shopoch s cenovkou pod 20 eur.

Portál Religion Plugged však uvádza, že model MQ24 mohol stáť v čase kúpy len zhruba 7 eur.

Ide o jeden z najzákladnejších a najlacnejších modelov značky Casio — má len minimálnu vodoodolnosť, nenájdete na ňom ani aktuálny dátum a jeho ciferník zdobia obyčajné arabské číslice.

Zástupcovia spoločnosti zároveň potvrdili, že hodinky neboli darom a nemali ani potuchy, že si ich objednal práve pápež František.

„Nič z Vatikánu sa k nám nedonieslo,“ uviedol hovorca Casio.

Neboli to jediné hodinky pápeža, predošlý model nechal vydražiť za vyše 55-tisíc

Lacné hodinky nie sú jediné, ktorými sa pápež František preslávil. Portál Indian Express spomína aj ďalší nenápadný model Swatch Once Again — taký jednoduchý, že by sa dal podľa portálu „popliesť s prvými hodinkami, ktoré kúpite dieťaťu“.

Práve tieto hodinky nechal pápež v roku 2022 vydražiť, aby pomohol rodine 15-ročného chlapca, ktorý tragicky zahynul pri nehode počas plávania.

Model sa vydražil za viac ako 55-tisíc dolárov a výťažok putoval Nadácii pre štipendiá, ktorú založila rodina chlapca. Symbolické gesto nieslo hlboký význam — zosnulý chlapec totiž miloval hodinky a sám ich vášnivo zbieral.