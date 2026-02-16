Inflácia vzrástla, už to vidíte na bankovom účte: Najviac zdraželi potraviny, ľudia začínajú míňať menej

Ilustračná foto: SITA/Kancelária NR SR, Pexels

Lucia Mužlová
TASR
Inflácia vzrástla na 4 %.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v januári medziročne zvýšili o 4 % a v porovnaní s decembrom 2025 o 1,8 %. Medziročne bola inflácia vyššia naposledy v septembri minulého roka, keď rast cien dosiahol 4,3 % a medzimesačne išlo o najvyšší rast za posledné tri roky. Najviac infláciu ovplyvnil výrazný rast cien bývania s energiami, ako aj zdražovanie potravín, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Januárovú infláciu tradične ovplyvňujú úpravy daní a regulovaných cien, ktoré zvyčajne vstupujú do účinnosti na začiatku roka. Vyšší rast cien bol však zaznamenaný v januári 2022 a 2023 (do 3 %). Súčasne to však bol tretí najvyšší skok cien v medzimesačnej bilancii za 15 rokov. Aktuálne od januára 2026 ceny ovplyvnilo zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) potravín s vysokým obsahom cukru a soli a tiež úprava regulovaných cien energií.

Najviac išli hore tieto potraviny

Spotrebiteľské ceny v januári medzimesačne vzrástli v 11 z celkovo 13 odborov, a to od 0,1 % za bytové zariadenie s údržbou domácnosti do 4,4 % za bývanie s energiami. Ceny medzimesačne klesli v dvoch odboroch, a to v odbore odevy a obuv o 0,6 % a doprava o 0,2 %.

Ilustračná foto: TASR

Dynamicky vzrástli ceny potravín s nealko nápojmi (+ 2,5 %), ktoré tvoria po bývaní s energiami druhú najväčšiu položku v štruktúre výdavkov slovenských domácností s podielom 21 %. Ceny potravín v prvom mesiaci roka medzimesačne stúpli v priemere o 2,4 %. Zdraželo až sedem z deviatich potravinových skupín tovarov, najvýznamnejšie vzrástli ceny ovocia s orechmi o 9,4 %, zeleniny o 7,1 % aj cukru s cukrovinkami o 4 %.

Významný bol tiež nárast cien v podielovo menších odboroch, a to napríklad rekreačné služby v odbore rekreácia so športom a kultúrou (+ 1,1 %) či stravovacie služby v odbore reštauračné a ubytovacie služby (+ 0,8 %).

Rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahol v januári úroveň 4 %, na ktorú sa inflácia vrátila po troch mesiacoch. Ceny v porovnaní s januárom 2025 boli vyššie v 12 z 13 odborov, a to v rozpätí od 0,5 % v odbore informácie a komunikácia po 7,1 % v odbore reštauračné a ubytovacie služby. Nižšie ceny oproti januáru 2025 zaznamenal iba odbor doprava (- 1,8 %). Najvýraznejší vplyv na rast medziročnej inflácie mali dve podielovo najväčšie položky v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie s energiami (+ 6,1 %) a potraviny s nealko nápojmi (+ 3,9 %).

